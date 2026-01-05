Vague de froid en Algérie : chutes de neige jusqu’à 25 cm et fortes pluies ce mardi 6 janvier

Un changement brutal de la situation météorologique marque l’Algérie. Depuis plusieurs heures déjà, une vague de froid intense, accompagnée de fortes pluies et de chutes de neige, affecte de nombreuses régions du pays. Cette configuration hivernale, loin de s’estomper rapidement, devrait se maintenir au moins jusqu’à demain mercredi, selon les prévisions des services météorologiques. Face à cette dégradation marquée du temps, l’Office national de la météorologie (ONM) a multiplié les bulletins météorologiques spéciaux et placé plusieurs wilayas sous vigilance de niveau 2.

À l’origine de cet épisode hivernal, une perturbation atmosphérique d’envergure liée à l’infiltration de masses d’air très froid en provenance du nord de l’Europe. En transit par le bassin méditerranéen, ces masses d’air polaire ont provoqué une chute notable des températures et favorisé des conditions propices aux précipitations abondantes, tant sous forme de pluie que de neige, notamment sur les reliefs.

BMS – Météo Algérie : neiges abondantes dans plusieurs régions du pays !

Selon les alertes émises par l’ONM, plusieurs wilayas de l’Est du pays connaissent un risque élevé de chutes de neige et de formation de verglas. Les wilayas de Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa figurent parmi les plus exposées.

Dans ces régions, la neige touchera principalement les reliefs dépassant les 900 à 1 000 mètres d’altitude, avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 centimètres. Cette alerte restera en vigueur à partir de ce mardi 6 janvier à 23 heures et jusqu’à mercredi à midi.

La situation s’annonce encore plus délicate sur une large bande du Centre et de l’Ouest du pays. Une seconde alerte de niveau 2 concerne un nombre important de wilayas, dont Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Saïda, Mascara, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Jijel, Béjaïa et Sétif.

Dans ces zones, les chutes de neige toucheront d’abord les reliefs situés au-delà de 900 à 1 000 mètres, avant de gagner progressivement des altitudes plus basses, avoisinant les 800 mètres, à partir de la fin de soirée de ce mardi.

Les quantités de neige attendues dans ces régions varient entre 10 et 15 centimètres, avec des accumulations nettement plus importantes sur certains massifs montagneux. Les hauteurs pourraient atteindre, voire dépasser, les 25 centimètres sur les reliefs de l’Ouarsenis, de Chréa, du Djurdjura et des Babors. Cette alerte neige et verglas s’étend de ce mardi à midi jusqu’à mercredi à la même heure, appelant à une vigilance accrue sur les axes routiers de montagne.

Alerte météo en Algérie : fortes pluies persistantes dans ces wilayas !

Parallèlement aux chutes de neige, de fortes pluies continuent d’arroser plusieurs wilayas de l’Est et du Nord-Est. Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras enregistrent des précipitations soutenues, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 millimètres. Ces pluies, parfois persistantes, s’étaleront de ce mardi matin jusqu’à mercredi matin.

Face à cette situation, les autorités appellent les citoyens à la prudence, notamment lors des déplacements, en particulier sur les routes de montagne exposées au verglas et aux accumulations de neige. Ce nouvel épisode confirme que l’hiver s’installe durablement sur le pays, avec des conditions météorologiques exigeantes qui continueront de marquer les prochains jours.