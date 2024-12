Vague de froid en Algérie : baisse des températures dans plusieurs régions ce 11 décembre

Le mois de décembre marque une transition vers des températures hivernales avec un climat froid et pluvieux. Ce mercredi 11 décembre, une baisse notable du mercure est prévue à travers le territoire national. En lisant cet article, découvrez le bulletin météo détaillé pour la journée et anticipez les caprices du temps.

Les régions côtières enregistreront des températures maximales comprises entre 16 et 18 °C. À Annaba, le mercure atteindra 16 °C, tandis qu’il affichera 17 °C à Tlemcen, Ténès, Tipaza et Béjaïa.

Plus à l’intérieur, les températures oscilleront entre 10 et 18 °C. À Sétif, la maximale sera de 12 °C, alors qu’à Batna, elle atteindra 13 °C. Du côté de Blida et Mascara, les prévisions météo indiquent une température de 16 °C, tandis que Relizane connaîtra une légère hausse avec 18 °C.

Dans le Sud du pays, les régions sahariennes afficheront des températures plus douces, oscillant entre 14 et 31 °C. Par exemple, Djanet et Timimoun enregistreront 23 °C, alors que Tindouf connaîtra une maximale de 26 °C.

Outre cette baisse notable des températures, l’Office National de la Météorologie (ONM) a signalé des risques de gelées matinales. Ces phénomènes toucheront principalement les régions intérieures et les hauts plateaux de l’Ouest et de l’Est, ainsi que les Aurès.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mercredi 11 décembre ?

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 11 décembre prévoit une journée marquée par des contrastes climatiques à travers les différentes régions du pays.

Sur les régions de l’Ouest et du Centre, le ciel sera partiellement voilé dans la matinée, devenant progressivement voilé à nuageux au cours de la journée. Quelques pluies, parfois sous forme d’averses, affecteront les régions côtières et intérieures de l’Ouest en fin d’après-midi. Ces précipitations gagneront les régions du Centre dans la soirée.

À l’Est, les prévisions météo indiquent un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, des passages nuageux, accompagnés de quelques pluies probables, toucheront les régions côtières et intérieures de la partie occidentale de cette région en cours de soirée. Les Hauts Plateaux et les Aurès bénéficieront quant à eux d’un ciel généralement dégagé, offrant un climat plus stable.

Dans les régions sahariennes, des passages nuageux sont prévus sur le Nord Sahara et les Oasis, pouvant occasionner quelques pluies locales. Sur le reste des régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux, tandis que les régions de Tindouf profiteront d’un ciel dégagé.