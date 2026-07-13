Vague de chaleur record en Algérie : jusqu’à 49 °C ce lundi 13 juillet dans plusieurs wilayas

L’Algérie retient son souffle face à une vague de chaleur d’une brutalité rare. Ce lundi 13 juillet, l’Office national de la météorologie (ONM) a publié plusieurs bulletins météorologiques spéciaux confirmant le maintien de températures extrêmes sur une grande partie du territoire national. Le mercure pourrait grimper jusqu’à 49 °C dans certaines régions du Grand Sud, tandis que des dizaines de wilayas du Nord enregistreront entre 40 et 47 °C. L’épisode ne faiblira pas avant mardi 14 juillet au moins.

Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar constituent le point le plus brûlant de la carte météorologique nationale. Évaluées comme exceptionnelles par les services de l’ONM, les températures maximales attendues dans ces trois wilayas pourraient atteindre 49 °C à l’ombre au cours de la journée. La vague de chaleur y persistera jusqu’à mardi sans accalmie notable.

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Jusqu’à 47 °C mardi : les wilayas du Nord sous pression

Le bulletin le plus préoccupant pour les régions du Nord concerne un arc étendu de l’Ouest vers l’Est. Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou, M’Sila et Guelma afficheront entre 44 et 45 °C ce lundi. Mardi, la situation s’aggravera encore : ces mêmes wilayas pourraient enregistrer entre 46 et 47 °C.

Un second groupe, tout aussi large, est placé sous surveillance pour des températures comprises entre 44 et 45 °C. Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa figurent toutes dans ce périmètre d’alerte, avec une persistance annoncée jusqu’à mardi.

Le littoral est et les wilayas côtières ne sont pas épargnés non plus. Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf resteront sous l’effet d’une chaleur soutenue, avec des températures oscillant entre 40 et 42 °C en bord de mer. Dans le sud de ces wilayas, les pointes pourraient atteindre 44 à 46 °C, rendant la situation particulièrement difficile pour les populations de l’arrière-pays.

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Toutefois, la chaleur n’est pas le seul danger de ce lundi. En parallèle des alertes canicule, l’ONM a déclenché une vigilance jaune de niveau 1 pour risque d’orages accompagnés de pluies dans le Grand Sud. Cette alerte concerne ausssi Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, et sera valable à partir de 15h00 jusqu’à 03h00 du matin mardi.

Une canicule qui s’inscrit dans une séquence thermique alarmante

Cet épisode ne surgit pas de nulle part. La veille, dimanche 12 juillet, l’ONM avait déjà alerté sur des températures entre 45 et 48 °C dans plus de 35 wilayas, avec une prévision de maintien jusqu’au 20 juillet au moins. Samedi 11 juillet, une double alerte canicule et orages avait déjà frappé une vingtaine de wilayas, avec des pointes à 46 °C à l’ombre.

Ce qui aggrave la situation, c’est l’absence de récupération nocturne. Les températures matinales restent bloquées entre 25 et 28 °C dans le Nord, entre 30 et 35 °C dans le Sud. Sur des organismes déjà fragilisés par plusieurs jours de chaleur accumulée, ce manque de répit nocturne amplifie considérablement les risques sanitaires. Les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques sont les plus exposés aux coups de chaleur dans ces conditions.

Face à l’intensité de cet épisode, les autorités rappellent des consignes essentielles : limiter les déplacements entre 11h et 16h, s’hydrater régulièrement sans attendre la sensation de soif, ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule, et surveiller l’état des personnes vulnérables de l’entourage. En cas d’urgence, le numéro vert 1021 ou le 14 permettent de joindre rapidement les secours.

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