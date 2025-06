Vague de chaleur extrême en Algérie : Le ministère de l’Intérieur lance l’alerte

Les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire ont émis aujourd’hui un ensemble de directives et de conseils essentiels en prévision de la vague de chaleur que connaissent plusieurs wilayas du pays à partir de ce lundi.

Le ministère a précisé, via sa page officielle, qu’en réponse au bulletin météorologique annonçant une vague de chaleur record avec des températures élevées, il est impératif de se conformer à une série d’instructions et de recommandations afin de prévenir les divers dangers associés à ces conditions.

Pour se prémunir des coups de soleil, la source a souligné qu’il est crucial de ne pas s’exposer directement aux rayons du soleil. Si une sortie est nécessaire, il convient de se couvrir la tête. Il est également recommandé de boire beaucoup d’eau et de veiller sur les enfants et les personnes âgées en leur offrant des liquides régulièrement.

Le ministère a par ailleurs insisté sur l’interdiction de laisser des enfants seuls dans un véhicule pour éviter les cas d’asphyxie, et de ne quitter son domicile qu’en cas de nécessité absolue. Il a également été conseillé de ne pas pratiquer d’exercices physiques par temps chaud et de fermer les rideaux pour empêcher la chaleur d’entrer et maintenir la fraîcheur à l’intérieur des habitations.

Vague de chaleur en Algérie : les recommandations officielles pour se protéger de la chaleur, des noyades et des incendies

Concernant la prévention des accidents de noyade, le ministère de l’Intérieur a rappelé la nécessité de s’abstenir de nager dans les points d’eau et les plages non surveillées, qui représentent un danger avéré.

D’ailleurs, les services de secours ont enregistré 224 interventions liées aux noyades, qui ont coïncidé avec la forte affluence sur les plages en raison des températures élevées. Ces opérations ont permis de sauver 181 personnes et de récupérer les corps de deux victimes décédées en mer.

Afin d’éviter les incendies de forêts, de cultures agricoles et de palmeraies, le ministère a appelé à ne pas jeter de mégots de cigarettes par les fenêtres des voitures de manière aléatoire. Il est également fortement déconseillé d’allumer des feux ou des barbecues dans les zones forestières ou à proximité.

Les services météorologiques avaient précédemment mis en garde, dans un bulletin spécial, contre une vague de chaleur avec des températures minimales atteignant 33°C et maximales allant jusqu’à 44°C à l’ombre. Cette vague est prévue de ce lundi jusqu’à mardi pour les wilayas de Relizane, Chlef, Aïn Defla et Mostaganem.