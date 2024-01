Vague de chaleur en plein hiver : plusieurs wilayas touchées ce 17 janvier

Les habitants des régions nord et sud peuvent s’attendre à un mercredi ensoleillé et particulièrement chaud, selon les dernières prévisions météorologiques. Un ciel dégagé et une chaleur prédomineront tout au long de la journée, créant des conditions météorologiques hors de la normale en cette saison.

Températures hautes en janvier : une nouvelle vague de chaleur frappera-t-elle l’Algérie ?

Les prévisions météorologiques de l’ONM (Office National de la Météo) pour demain, mercredi, signalent un temps relativement chaud dans les régions du nord et du sud, suscitant des préoccupations quant à une potentielle réapparition d’une vague de chaleur.

Certaines wilayas, telles qu’Oran (27°C), Tipaza (27°C), Relizane (26°C), Ain Temouchent (26°C), sont particulièrement identifiées comme étant susceptibles d’être fortement touchées par cette vague de chaleur. Les autorités locales recommandent la vigilance et encouragent les résidents de ces régions à prendre des mesures préventives pour faire face à des conditions météorologiques potentiellement extrêmes.

À LIRE AUSSI : BMS – Météo Algérie : alerte orange pluie orageuse sur 17 wilayas ces 11 et 12 janvier

Dans le reste des régions côtières, les températures oscilleront entre 22 et 25 degrés Celsius, offrant un temps agréable pour ceux qui envisagent une journée à la plage. Les régions intérieures connaîtront également une journée chaude, avec des températures comprises entre 20 et 26 degrés Celsius. Les habitants du sud devront quant à eux faire face à une chaleur plus intense, avec des températures variant entre 22 et 31 degrés Celsius.

Cependant, il est important de prendre en compte la vitesse du vent, qui jouera un rôle essentiel dans la perception de la chaleur. Dans le nord, les rafales atteindront jusqu’à 50 km/h, ce qui pourrait apporter une sensation de vague de chaleur durant la journée. Dans le sud, bien que légèrement moins intense, le vent soufflera à une vitesse de 40 km/h, offrant également une sensation de chaleur intense.

Ainsi, il est conseillé aux résidents de rester hydratés et de prendre des précautions supplémentaires, notamment en cas d’activités extérieures prolongées.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : alerte vague de chaleur sur plusieurs wilayas ce 17 octobre