Vague de chaleur en Algérie : vigilance « jaune » dans ces wilayas ce jeudi 14 mai

Après plusieurs semaines marquées par des pluies répétées, des orages et des vents violents, la météo semble enfin retrouver un visage plus calme en Algérie. Cette fin de semaine s’annonce nettement plus stable sur une grande partie du territoire, avec un retour progressif du soleil et une hausse sensible des températures dans plusieurs régions.

Pour ce jeudi 14 mai, les prévisions météorologiques annoncent une atmosphère globalement plus clémente, même si certaines wilayas restent placées sous vigilance en raison d’un risque de chaleur importante ou d’orages localisés.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirment en effet une transition vers un temps plus chaud, particulièrement dans les régions sahariennes du sud du pays.

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Quelles sont les prévisions météo de ce jeudi ?

Selon les prévisions établies pour cette journée de jeudi, un ciel généralement dégagé dominera sur l’ensemble des régions nord du pays. Après plusieurs jours de grisaille et d’instabilité, le soleil devrait enfin reprendre sa place sur les zones côtières et une grande partie des régions intérieures. L’extrême sud connaîtra lui aussi un temps largement ensoleillé, avec une atmosphère plus sèche et des températures orientées à la hausse.

Malgré cette amélioration générale, les services météorologiques maintiennent une vigilance jaune “canicule” dans plusieurs wilayas sahariennes. Les régions d’In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar figurent parmi les zones concernées par cette alerte.

Cette vague de chaleur devrait persister tout au long de la journée de jeudi. Les températures s’annoncent particulièrement élevées dans ces wilayas, avec une sensation de chaleur renforcée durant les heures de l’après-midi.

Dans ces conditions, les autorités appellent à adopter plusieurs mesures de précaution. Il reste fortement recommandé de limiter l’exposition directe au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, de boire régulièrement de l’eau et d’éviter les efforts physiques prolongés en extérieur.

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Alerte météo en Algérie : risques d’orages et de pluies dans ces wilayas

Même si la tendance générale s’oriente vers une amélioration, quelques régions de l’intérieur et du sud-ouest restent sous surveillance météo. Les services de Météo Algérie placent en vigilance jaune “orages et pluies” les wilayas de Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naâma et Béchar.

Dans ces régions, des développements orageux localisés pourraient apparaître au cours de la journée, accompagnés de quelques précipitations par moments. Cette activité restera toutefois moins intense que celle observée ces dernières semaines.

Une transition vers un temps plus estival

Cette évolution marque peut-être un tournant dans les conditions météorologiques observées depuis le début du mois de mai. Après une longue période dominée par les perturbations, les pluies et les alertes météo à répétition, le pays semble progressivement entrer dans une phase plus stable et plus chaude.

Le retour du soleil sur une grande partie du territoire devrait offrir un répit bienvenu aux habitants comme aux automobilistes, fortement impactés ces dernières semaines par les intempéries.

Même si quelques foyers orageux persistent localement, la tendance générale reste clairement orientée vers une amélioration progressive des conditions météo dans les prochains jours.

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