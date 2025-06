Vague de chaleur en Algérie : temps caniculaire attendu ce mercredi 25 juin !

La chaleur ne relâche toujours pas son emprise sur le pays. Ce mercredi 25 juin, une vague de chaleur intense continue de frapper de nombreuses régions d’Algérie, en particulier le nord, affecté par un vaste dôme de chaleur qui surplombe actuellement le bassin méditerranéen. Cette masse d’air brûlante touche plusieurs villes du nord de l’Afrique et du sud de l’Europe, accentuant les températures ressenties.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les conditions météorologiques s’annoncent particulièrement éprouvantes pour cette journée. Un temps lourd et chaud dominera les régions intérieures du centre, de l’est, ainsi que les Hauts Plateaux. Le thermomètre grimpera aussi sur les régions côtières de l’est, où un air chaud et humide rendra l’atmosphère étouffante. Le long de la frontière algéro-malienne, vers le Sahara central, une chaleur accablante persistera également.

D’ailleurs, Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune « canicule ». Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas suivantes : Relizane, Chlef, Aïn Defla, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les températures maximales pourraient facilement dépasser les 40 °C, voire davantage localement.

Chaleur extrême en Algérie : quels sont les gestes à adopter ?

Face à ces conditions extrêmes, la prudence s’impose. Les autorités appellent les citoyens à limiter les sorties durant les heures les plus chaudes de la journée, à rester hydratés en buvant régulièrement de l’eau, et à éviter toute exposition prolongée au soleil. Il est aussi recommandé de prêter attention aux personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Cette vague de chaleur, qui s’inscrit dans un contexte de dérèglement climatique global, pourrait se prolonger encore plusieurs jours. Les services de Météo Algérie continueront de suivre son évolution de près et publieront, si nécessaire, de nouveaux bulletins de vigilance.

Canicule en Méditerranée : qu’est-ce qu’un dôme de chaleur ?

L’hémisphère nord vit une nouvelle semaine étouffante. Depuis plusieurs jours, une chaleur accablante s’abat sur le bassin méditerranéen, où les températures dépassent régulièrement les 40 °C. En cause, un puissant dôme de chaleur, un phénomène météorologique devenu de plus en plus fréquent sous l’effet du changement climatique.

Le météorologiste Yann Amice, de Weather’n’Co, décrit ce phénomène comme une véritable « bulle » de chaleur. Concrètement, un dôme de chaleur se forme lorsque l’atmosphère en altitude devient stable, sans mouvement suffisant pour brasser l’air. Par conséquent, une masse d’air chaude se retrouve piégée au-dessus d’une région, compressée entre une haute pression en altitude et le sol surchauffé.

Jour après jour, l’air accumule de la chaleur. Les températures grimpent progressivement, parfois jusqu’à des niveaux extrêmes, provoquant des canicules intenses comme celle que subit actuellement tout le sud de l’Europe.

Mettre fin à un dôme de chaleur nécessite une perturbation météorologique importante. Seule une dépression suffisamment active peut venir balayer cette masse d’air bloquée et permettre un renouvellement de l’atmosphère. Le climatologue Christophe Cassou, co-auteur du 6ᵉ rapport du GIEC, l’avait expliqué dès 2021, lors d’un épisode similaire en Amérique du Nord. À cette occasion, la ville canadienne de Lytton avait battu un record historique avec 47,9 °C, un niveau jamais atteint depuis plus de 80 ans.

Le bassin méditerranéen sous alerte

Cette semaine, le dôme de chaleur s’est centré sur l’Algérie, la Tunisie et la Sardaigne, avant d’englober l’ensemble du pourtour méditerranéen : l’Espagne, le sud-est de la France, la Corse, l’Italie et jusqu’en Grèce. Les services météorologiques de ces pays multiplient les bulletins d’alerte. D’après les experts, ce dôme devrait persister au moins jusqu’à la fin de la semaine, maintenant des conditions de canicule extrême sur une vaste partie de la zone.

Ce type de phénomène n’a rien de nouveau, mais leur intensité et leur fréquence augmentent sous l’effet du réchauffement climatique. « La température de base est déjà plus élevée, donc lorsque ce type de système se forme, il génère des températures encore plus extrêmes », souligne Yann Amice.