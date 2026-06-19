Vague de chaleur en Algérie : le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Face à la hausse sensible des températures enregistrée ces derniers jours à travers plusieurs régions du pays, le ministère de la Santé a lancé un appel à la vigilance et rappelé une série de mesures préventives destinées à protéger la population des risques liés aux fortes chaleurs.

Dans un communiqué, le département ministériel a souligné que certaines catégories de personnes sont particulièrement vulnérables lors des épisodes de chaleur intense. Il s’agit notamment des enfants, des personnes âgées ainsi que des patients souffrant de maladies chroniques. Ces populations sont davantage exposées aux complications provoquées par les températures élevées et nécessitent une attention particulière.

Le ministère recommande en premier lieu de maintenir les habitations aussi fraîches que possible. Pour cela, il est conseillé de fermer les volets, les stores et les rideaux des façades exposées au soleil afin de réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur des logements. Les fenêtres doivent également rester fermées tant que la température extérieure demeure supérieure à celle de l’intérieur.

Les autorités sanitaires invitent par ailleurs les citoyens à éviter les déplacements durant les heures les plus chaudes de la journée. Lorsque les sorties sont indispensables, il est préférable de les effectuer tôt le matin ou en fin de soirée, lorsque les températures sont plus clémentes.

Le port de vêtements légers, amples et de couleur claire est également recommandé. Les personnes amenées à sortir sont invitées à privilégier les zones ombragées et à limiter autant que possible leur exposition directe et prolongée au soleil.

Que faire face aux activités physiques ?

L’hydratation constitue l’une des principales mesures de prévention contre les effets de la chaleur. Le ministère insiste sur la nécessité de boire régulièrement de l’eau et de consommer suffisamment de liquides tout au long de la journée, même en l’absence de sensation de soif.

À l’inverse, les boissons riches en sucre ou contenant de fortes quantités de caféine doivent être évitées, car elles peuvent favoriser la déshydratation. Les autorités recommandent également de suspendre ou de limiter les activités physiques pratiquées en extérieur, qu’il s’agisse de sport, de jardinage ou d’autres travaux nécessitant un effort important.

Comment reconnaître rapidement les signes d’un coup de chaleur ?

Le ministère de la Santé appelle également à une vigilance accrue concernant les symptômes pouvant annoncer un coup de chaleur. Parmi les signes à surveiller figurent les maux de tête, les nausées, une soif intense, une augmentation anormale de la température de la peau, des rougeurs, une peau sèche ainsi qu’un état de confusion ou de désorientation.

En présence de l’un de ces symptômes, une intervention rapide est indispensable. La personne concernée doit être immédiatement placée dans un endroit frais, hydratée et rafraîchie à l’aide d’eau froide ou d’un linge humide. Il est également recommandé de favoriser la circulation de l’air autour de la victime en la ventilant.

Le ministère de la Santé a enfin assuré que l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés au niveau des établissements et structures sanitaires du pays afin de prendre en charge toute situation liée à cette vague de chaleur.

Alors que les températures devraient rester élevées dans plusieurs wilayas au cours des prochains jours, les autorités appellent les citoyens à respecter scrupuleusement ces recommandations afin de préserver leur santé et celle de leurs proches.