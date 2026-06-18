Vague de chaleur en Algérie : la Protection civile lance une alerte pour plusieurs wilayas

La Direction générale de la Protection Civile appelle les citoyens à la plus grande vigilance et au strict respect des consignes de prévention. Cette alerte fait suite aux prévisions météorologiques annonçant une vague de chaleur intense qui frappera plusieurs wilayas du pays ce vendredi 19 et samedi 20 juin 2026.

Selon le communiqué de la Protection Civile publié aujourd’hui, cette hausse sensible des températures touchera particulièrement les wilayas côtières du Centre et de l’Est, ainsi que les wilayas de Relizane, Aïn Defla et Chlef.

Conseils pour se protéger de la canicule

Pour faire face à ces conditions climatiques extrêmes et limiter les risques liés à la déshydratation ou aux coups de chaleur, la Protection Civile recommande une série de gestes simples :

Limiter les sorties : Éviter de s’exposer directement aux rayons du soleil et restreindre les déplacements au strict nécessaire, en particulier durant les heures les plus chaudes de la journée.

Éviter de s’exposer directement aux rayons du soleil et restreindre les déplacements au strict nécessaire, en particulier durant les heures les plus chaudes de la journée. Protéger les plus vulnérables : Redoubler d’attention envers les personnes âgées, les enfants en bas âge et les malades chroniques.

Redoubler d’attention envers les personnes âgées, les enfants en bas âge et les malades chroniques. Gérer l’habitat : Rester à l’ombre autant que possible et fermer les fenêtres, volets et rideaux des façades exposées au soleil durant la journée. Il est conseillé de provoquer des courants d’air dès que la température extérieure devient inférieure à celle de l’intérieur.

Rester à l’ombre autant que possible et fermer les fenêtres, volets et rideaux des façades exposées au soleil durant la journée. Il est conseillé de provoquer des courants d’air dès que la température extérieure devient inférieure à celle de l’intérieur. Économiser l’énergie : Éteindre les lumières électriques ou en réduire l’utilisation pour ne pas générer de chaleur supplémentaire à l’intérieur des habitations.

Éteindre les lumières électriques ou en réduire l’utilisation pour ne pas générer de chaleur supplémentaire à l’intérieur des habitations. Hygiène de vie : S’hydrater régulièrement en buvant de l’eau, porter des vêtements légers ainsi qu’un chapeau, et éviter tout effort physique intense.

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Sécurité routière durant la canicule

Le communiqué met également l’accent sur des consignes de sécurité spécifiques pour les automobilistes et les estivants :

Il est formellement interdit de laisser les enfants seuls à l’intérieur des véhicules. De plus, pour les automobilistes dont les voitures ne sont pas équipées de climatisation, il est vivement recommandé d’éviter les longs trajets durant les pics de chaleur.

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Précautions pour les loisirs et la préservation de l’environnement

Concernant la baignade, la Protection Civile rappelle qu’il faut impérativement éviter de se rafraîchir dans les plans d’eau, tels que les barrages ou les retenues collatérales, ainsi que sur les plages interdites. Enfin, pour ce qui est de la préservation des forêts, il est strictement interdit d’adopter tout comportement à risque pouvant provoquer des incendies dans les espaces forestiers, particulièrement dans ces conditions de forte chaleur propices aux départs de feu.

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