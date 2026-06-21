Vague de chaleur en Algérie : jusqu’à 45 °C ce 21 juin, voici les wilayas les plus touchées

Le mercure refuse de redescendre en Algérie. Ce dimanche 21 juin, l’Office National de la Météorologie (ONM) confirme la persistance d’une vague de chaleur sévère sur une large portion du territoire algérien, avec des bulletins de vigilance couvrant plusieurs dizaines de wilayas. Entre 39 et 45 °C selon les zones, l’épisode caniculaire s’étend jusqu’à lundi au moins, tandis que des orages menacent simultanément d’autres régions du pays.

Alerte orange canicule : les wilayas les plus exposées ce 21 juin

Le bulletin le plus préoccupant concerne un arc de wilayas du centre et de l’ouest du pays. Placées en vigilance orange, les wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Blida et Tizi Ouzou devront composer avec des températures comprises entre 43 et 45 °C. Un niveau de chaleur qui expose les populations les plus fragiles à un risque réel de coup de chaleur.

Cet épisode ne se dissipera pas avant lundi. Les autorités sanitaires rappellent l’importance de s’hydrater abondamment, d’éviter toute exposition directe au soleil entre 11h et 16h, et de veiller particulièrement sur les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques.

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Le littoral et la côte est sous un bulletin météo spécial

Moins intenses mais tout aussi préoccupantes, les températures relevées sur le littoral nord et la façade est du pays restent largement au-dessus des normales saisonnières. Un bulletin météo spécial (BMS) place les wilayas de Tipasa, Alger, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf en vigilance, avec des maxima oscillant entre 39 et 41 °C.

À l’ouest, les wilayas d’Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem sont soumises aux mêmes fourchettes de températures, le thermomètre pourrait localement grimper jusqu’à 43 °C par endroits. La chaleur y restera en vigueur jusqu’à lundi également.

Ce n’est pas un phénomène isolé. Depuis le début du mois de juin, les alertes météo se succèdent sur l’ensemble du territoire, alternant épisodes caniculaires et perturbations orageuses avec une intensité croissante.

Alerte orages et pluies : ces wilayas concernées ce dimanche

Le paradoxe climatique algérien se confirme une fois de plus. Pendant que le nord brûle, plusieurs wilayas du centre, de l’ouest et du Grand Sud font face à un risque orageux. D’après les services de l’ONM, des pluies sont à prévoir dans les wilayas de Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Béchar, Béni Abbès, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Le risque d’orages s’étend à un périmètre encore plus large. Médéa, Aïn Defla, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Tamanrasset s’ajoutent à la liste des wilayas sous surveillance. Certaines d’entre elles cumulent donc les deux dangers : une chaleur extrême en journée et un risque orageux en fin d’après-midi.

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Prévisions du lundi 22 juin : la chaleur cède, les orages restent

La journée de lundi marquera une légère accalmie thermique sur le nord du pays, sans pour autant sonner la fin de l’instabilité. Les prévisions météo pour le 22 juin indiquent la persistance de pluies sur les wilayas de Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Béchar, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Des orages sont également attendus dans ces mêmes zones, avec une extension vers Djelfa et Djanet. Les habitants des régions proches des oueds doivent redoubler de prudence face aux risques de crues subites.

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