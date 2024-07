Vague de chaleur en Algérie ce 14 juillet : Températures caniculaires dans ces wilayas !

En ce début de semaine, une vague de chaleur intense persiste à travers plusieurs régions de l’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis trois bulletins météo spéciaux (BMS) plaçant plusieurs wilayas sous vigilance orange “canicule”.

Le premier BMS de Météo Algérie concerne les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, El Oued, Touggourt et Ouargla. Les températures maximales dans ces régions pourraient atteindre, voire dépasser, les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 36 et 40 °C. Cette alerte de niveau 2 est valable ce dimanche 14 juillet et restera en vigueur jusqu’à demain.

Le second BMS alerte les habitants des wilayas de Djelfa, M’Sila et l’Ouest de Batna. Dans ces régions, les températures maximales varieront entre 44 et 46 °C, avec des minimales entre 28 et 32 °C. En vigueur depuis hier, cette alerte de niveau 2 demeurera valide aujourd’hui et demain.

Enfin, la troisième alerte de Météo Algérie concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et le sud de Timimoun. Les températures maximales y dépasseront les 49 °C, tandis que les minimales avoisineront entre 34 et 38 °C. Cette alerte restera en vigueur ce dimanche 14 juillet et s’étendra jusqu’au lundi 15 juillet 2024.

Météo Algérie : Chaleur persistante dans ces régions !

Outre ces BMS, les prévisions de Météo Algérie annoncent un temps extrêmement chaud ce dimanche sur les régions de Béchar et Béni Abbès. L’ONM annonce également la persistance des températures élevées sur les hauts plateaux du Centre-Est ainsi que dans les Aurès. Cette vague de chaleur ne se limitera pas à ces régions, elle s’étendra aussi le long de la frontière algéro-malienne, vers le Sahara Central, les Oasis et Tindouf.

Les températures maximales prévues pour ce dimanche varient selon les régions :

Régions côtières : les maximales oscilleront entre 28 et 37 °C.

les maximales oscilleront entre 28 et 37 °C. Régions intérieures : les températures atteindront entre 34 et 45 °C.

les températures atteindront entre 34 et 45 °C. Régions sahariennes : les maximales pourront atteindre entre 38 et 50 °C.

Bulletin météo du dimanche 14 juillet : Quel temps prévoir aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche annoncent un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays, selon le dernier bulletin de l’Office National de Météorologie (ONM). Cependant, des développements nuageux sont attendus dans l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé. Toutefois, des nuages se développeront dans l’après-midi sur l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili, pouvant occasionner des pluies locales. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages les wilayas de M’sila, Djelfa, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.