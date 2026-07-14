Vague de chaleur en Algérie : canicule à 49 °C, alerte météo maintenue ce mardi 14 juillet

La vague de chaleur qui étouffe l’Algérie depuis plusieurs jours ne montre aucun signe d’essoufflement. Ce mardi 14 juillet, l’Office national de la météorologie (ONM) a reconduit plusieurs bulletins d’alerte couvrant une large portion du territoire : canicule persistante avec des pics à 49 °C, pluies orageuses dans le Grand Sud et vents violents chargés de sable dans plusieurs wilayas.

Le Grand Sud algérien sous 49 °C : quelles sont les wilayas concernées ?

Trois wilayas concentrent les températures les plus extrêmes de la journée. Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar afficheront des maximales pouvant atteindre 49 °C à l’ombre, selon le premier bulletin météorologique spécial publié par l’ONM.

Cet épisode s’inscrit dans une séquence caniculaire qui dure depuis plusieurs jours. La veille, lundi 13 juillet, ces mêmes wilayas enregistraient déjà des températures record avec des pointes identiques, sans aucune accalmie nocturne notable. Les températures matinales restent bloquées entre 30 et 35 °C dans le Sud, privant de toute récupération.

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28 wilayas du Nord en alerte : une canicule étouffante de l’Est à l’Ouest

Le second bulletin de l’ONM concerne un arc géographique impressionnant, s’étirant de l’Ouest algérien jusqu’aux confins de l’Est. Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou, M’Sila, Guelma, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont toutes sous vigilance canicule, avec des températures oscillant entre 45 et 47 °C à l’ombre pour toute la journée.

Une troisième alerte, valable jusqu’à 21h00, vise les wilayas de Boumerdès, Alger, Tipasa, Blida, Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent. Celles-ci feront face à un temps particulièrement chaud, sans atteindre les niveaux extrêmes de l’intérieur du pays. Cette séquence thermique alarmante avait déjà été anticipée : dès le week-end du 11 juillet, une canicule à 46 °C s’était installée sur une vingtaine de wilayas, annonçant la montée en puissance de cet épisode.

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Orages dès 15 h et vents de sable : le Sahara face à un double danger

La chaleur n’est pas le seul phénomène à surveiller ce mardi. À partir de 15h00 et jusqu’à 21h00, des pluies orageuses localement importantes sont à prévoir dans les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam. Ces cellules orageuses sahariennes, brèves mais d’une intensité redoutable, peuvent provoquer des crues subites à proximité des oueds.

Simultanément, et jusqu’à 15h00, des vents forts accompagnés de soulèvements de sable continueront de souffler sur Naâma, El Bayadh, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Adrar et In Salah. Sur certains axes routiers, la visibilité peut chuter à quelques mètres.