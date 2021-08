Vaccins : vers quels pays les Algériens peuvent-ils voyager ?

Après plus d’une année de pandémie, les pays développés misent tout sur la vaccination afin d’arriver à un proche retour à la normale. En Algérie, et malgré les efforts des spécialistes et du gouvernement, la campagne de vaccination est encore très loin de ses objectifs. Au vu de cette situation, les voyageurs Algériens s’interrogent toutefois sur les pays qu’ils peuvent visiter une fois vaccinés.

Tous les vaccins ne se valent pas, ou du moins, tout dépend de l’endroit ou l’on se trouve. Si, selon la majorité des spécialistes, tous les vaccins ont donné des résultats satisfaisants contre le Covid-19 et ses variants, il est toutefois clair que les pays européens ont un petit faible pour les laboratoires de Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Sinovac et Sputnik : quelles portes ouvrent-ils pour les Algériens ?

En Algérie, Les vaccins administrés proviennent essentiellement des laboratoires chinois. Il s’agit du vaccin Sinovac, et ce, bien que certains Algériens ont pu recevoir des doses de Spoutnik et d’Astrazeneca, au tout début de la campagne vaccinale.

Pour les voyageurs Algériens, la question se pose avec de plus en plus d’insistance. Quels sont les pays qui reconnaissent les vaccins administrés en Algérie ? Il faut savoir que la situation évolue, et que vaccins sont le sujet d’études scientifiques. Mais pour le moment, la Turquie et la Tunisie, soit les deux destinations préférées des touristes Algériens, reconnaissent les vaccins russe et chinois.

Concernant le vaccin russe Sputnik, il n’est pas encore reconnu par l’EMA (Agence Européenne du Médicament), cependant, cela ne va pas tarder à arriver vu la flambée des contaminations dans le monde. La Hongrie ouvre le bal des pays de l’espace Schengen en reconnaissant le vaccin Sputnik. Il s’agit du seul pays européen qui rejoint une longue liste de plus de 70 pays dont la Turquie, la Tunisie, l’Égypte, la Corée du Sud, la Chine, le Brésil, le Mexique, l’Inde et plusieurs autres pays.

Le vaccin chinois quant à lui est reconnu par 6 pays de l’espace Schengen. Il s’agit des Pays-Bas, de la Finlande, de la Grèce, de l’Islande, de l’Espagne, et enfin de la Suisse. Il est à rappeler que le vaccin chinois de coronaVAC a été homologué par l’OMS en juin 2021, et qu’il est reconnu par une longue liste de pays dont la Tunisie, la Turquie, l’Égypte, la Chine, l’Ukraine, Oman, l’Albanie, la Géorgie, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Arménie, Hong Kong, la Serbie, le Mexique, et d’autres encore.