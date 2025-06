Vaccins made in DZ : l’Algérie vise l’autosuffisance avec un nouveau centre de recherche de pointe

Alger a accueilli, ce lundi 2 juin, la signature d’un accord de partenariat tripartite entre le groupe pharmaceutique public Saïdal, la société Madar Holding et le groupe Agirb. Cet accord vise la création d’un centre de recherche avancé en microbiologie et en développement de vaccins, un projet qui comprend également la mise en place d’un laboratoire de recherche et d’une usine de production de vaccins destinés à l’usage humain et vétérinaire.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège du ministère de l’Industrie pharmaceutique, en présence du ministre Wassim Kouidri, de plusieurs hauts responsables des entreprises partenaires, ainsi que du président de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée, Mohamed Khawan.

Alger signe un partenariat stratégique pour un centre de recherche en vaccins

Selon les termes de l’accord, Madar Holding assurera le financement du projet, tandis que Saïdal apportera un soutien technique aux équipes de recherche. L’objectif est de répondre aux besoins sanitaires nationaux en matière de vaccins, de réduire la dépendance aux importations, et de favoriser l’exportation vers les marchés étrangers, notamment africains.

Pour le ministre Kouidri, cette initiative s’inscrit dans une stratégie de développement de pôles scientifiques innovants, capables de positionner l’Algérie comme un acteur de premier plan dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il a qualifié le projet de « stratégique », estimant qu’il mettra en valeur les compétences nationales dans un domaine crucial pour la souveraineté sanitaire.

Vers une Algérie autonome dans la production de vaccins

De son côté, Charaf-Eddine Amara, PDG de Madar Holding, a souligné que la participation de son groupe répond à une volonté de soutenir les efforts de l’État en matière de santé publique et d’indépendance économique. Il a insisté sur l’importance de ce projet pour les priorités nationales, tout en saluant la qualité du partenariat établi avec Saïdal.

Le président du groupe Agirb, Houssam Krib, a quant à lui remercié le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien aux projets de recherche scientifique. Il a rappelé que cette initiative vise à renforcer la position de l’Algérie dans le domaine de la production de médicaments antiviraux.

Présent lors de l’événement, le professeur Yahia Chebloune, spécialiste en virologie, a souligné l’importance de disposer de laboratoires capables de détecter rapidement les virus et de proposer des traitements adaptés avant même la fabrication de vaccins. Il a rappelé les enseignements tirés de la pandémie de Covid-19.

Enfin, Mourad Belkheirfa, conseiller scientifique de Saïdal, a estimé que ce centre de recherche constitue une avancée majeure qui permettra de renforcer la sécurité sanitaire des populations humaines et animales.