Vaccins Covid-19 : Derrar rassure sur la disponibilité et l’efficacité

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar a révélé un accord avec le partenaire chinois pour fournir 5 millions de doses de vaccins par mois, soulignant l’efficacité des vaccins approuvés en Algérie contre la mutation « Delta » de 100% dans la prévention des complications graves, et jusqu’à 75% de l’infection, appelant toutefois à la nécessité de vacciner 80% des citoyens pour contenir la pandémie.

Derrar a déclaré que la seule solution maintenant pour faire face à la pandémie de covid muté par Delta est de vacciner autant de personnes que possible, avertissant de la terrible capacité du variant à se propager, avec une prévalence actuelle de 71 % qui devrait atteindre 91 % dans quelques jours.

Le directeur de l’IPA a également exprimé sa satisfaction devant le taux élevé de vaccination en raison de la forte prise de conscience de la gravité de la situation épidémiologique, et de la baisse des hésitations et des craintes qui prévalaient quant à l’efficacité des vaccins, soulignant dans ce contexte l’efficacité des vaccins homologués en Algérie de 60 à 70 % contre l’infection et 100 % contre les complications graves.

Derrar rassure sur la disponibilité

Sur la disponibilité quantités suffisantes de vaccins, Derrar a rassuré les citoyens, révélant qu’un contrat avait été conclu avec le partenaire chinois pour fournir à l’Institut Pasteur 17 millions de doses du vaccin Sinovac, à raison de 5 millions de doses par mois. Il a également révélé que l’Algérie s’est procuré à ce jour près de 8 millions de doses, dont deux millions et demi de doses ont été mis en œuvre et le reste est en train d’être consommé.

Par conséquent, Derrar rappelle que l’évolution de la situation épidémiologique et le rebond des contaminations nous interpellent tous pour renforcer notre détermination à continuer à observer scrupuleusement toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection pour faire face à cette crise sanitaire. Il exhorte, une fois de plus à ce titre, les citoyens et citoyennes à participer massivement aux campagnes de vaccinations lancées au niveau de l’ensemble du territoire national ».