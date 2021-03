Vaccins anti-coronavirus : Les inquiétudes de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit inquiète de l’inégalité d’accès aux vaccins contre le coronavirus entre pays riches et pauvres, dont la plupart des pays africains.

Lors d’une conférence de presse organisée hier lundi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, a dénoncé l’inégalité “grotesque” dans la distribution des doses du vaccin anti-covid.

“L’écart entre le nombre de vaccins anti-coronavirus administrés dans les pays riches et le nombre de doses administrées via Covax (vaccins destinés aux pays défavorisés) devient chaque jour plus grotesque”, a dénoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Les pays les plus pauvres se demandent si les pays riches pensent vraiment ce qu’ils disent quand ils parlent de solidarité (…) La distribution inéquitable des vaccins anti-coronavirus est autodestructrice sur le plan économique et épidémiologique”, a-t-il ajouté.

Les vaccins actuels pourraient ne plus être efficaces, selon le DG de l’OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus a expliqué que les vaccins actuels pourraient ne plus être efficaces si les variants de covid-19 continuent de se propager et de s’émerger.

“Plus coronavirus circule, plus il y a de variants qui circulent et émergent, plus il est probable que les vaccins actuels ne soient plus efficaces contre le virus”, a alerté le patron de l’OMS, appelant les pays riches à partager leurs doses de vaccins avec les pays pauvres.

“Nous appelons à partager les vaccins avec tous les pays, car si nous ne mettons pas fin à cette pandémie le plus rapidement possible, elle peut nous prendre en otage pendant plusieurs années encore”, a encore ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.