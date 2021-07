Vaccination: le Pr Raoult conseille le personnel soignant

Le professeur Didier Raoult, connu pour ses prises de position controversées, affirme que « le personnel soignant exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination », qu’il considère « utile à la lutte contre l’infection ».

Le médecin français, spécialisé en maladies infectieuses ainsi que professeur de microbiologie à la faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille s’est exprimé sur ce sujet sur son compte officiel Twitter en déclarant qu’au vu “des enjeux de l’épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d’âge. J’encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination”

En effet, le professeur Didier Raoult, connu pour sa défense d’un traitement controversé de la Covid-19, s’est prononcé sur son compte Twitter et s’est dit “en faveur de la vaccination des soignants et des sujets à risque” se montrant plus méfiant en ce qui concerne la vaccination massive.

Favorable a la vaccination dans certains cas

Interrogé spécifiquement sur les soignants, catégorie où la vaccination patine, le professeur de microbiologie a répondu par l’affirmative : « Le personnel soignant qui est exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination ». De manière générale, « l’indication vaccinale qui ne me paraît pas contestable, c’est quand vous avez un risque. Le bénéfice individuel est d’autant plus important que vous êtes plus exposé », a-t-il dit lors d’une séance de questions-réponses.

Par ailleurs, ce dernier a jugé « raisonnable que les gens qui, s’ils sont exposés, peuvent faire une forme grave tel que les sujets âgés, les obésités maladives, il faut qu’ils soient vaccinés ».