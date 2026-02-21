Vaccination infantile : le ministère de la Santé lance un appel

Le ministère de la Santé a réaffirmé l’importance de la poursuite du programme de vaccination routinière des enfants, afin de consolider les acquis enregistrés par la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite. Des taux de couverture élevés ont été atteints, traduisant une forte mobilisation des professionnels de santé et de la société.

Dans un communiqué publié samedi, Ministère de la Santé a mis en avant les résultats encourageants de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Selon les chiffres communiqués, les taux de couverture ont atteint 95 % lors de la première phase, 96 % durant la deuxième phase et 94 % au cours de la troisième phase, des niveaux jugés « très satisfaisants » par les autorités sanitaires.

Ces performances, souligne le ministère, reflètent l’engagement constant des professionnels de la santé ainsi que la forte adhésion des familles à cette opération de prévention. Elles traduisent également l’efficacité de la mobilisation communautaire, élément clé dans la réussite des campagnes de santé publique, en particulier celles destinées à l’enfance.

Le rôle central de la vaccination routinière

Au-delà de la lutte contre la poliomyélite, le ministère insiste sur la nécessité de maintenir la vaccination routinière, considérée comme un pilier fondamental de la protection sanitaire des enfants. Ce programme permet de prévenir plusieurs maladies évitables, telles que la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et l’hépatite virale de type B. Il contribue également au renforcement de l’immunité collective et à la préservation des acquis sanitaires nationaux.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires appellent les parents à respecter scrupuleusement le calendrier national de vaccination et à s’assurer que leurs enfants ont reçu l’ensemble des doses prévues. Le ministère invite également les familles à se rapprocher du centre de santé le plus proche afin de rattraper toute vaccination manquante, rappelant que la protection de la santé infantile relève d’une responsabilité collective.

Le ministère de la Santé a enfin averti que la persistance de la vaccination routinière demeure le moyen le plus sûr de garantir un avenir sanitaire stable et durable pour les enfants, notamment dans un contexte international marqué par la réapparition de certaines maladies évitables. Il réaffirme ainsi son engagement à poursuivre les efforts de prévention et de sensibilisation pour préserver la santé publique.