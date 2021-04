Covid-19 : Un nouveau lot du Vaccin Spoutnik-V réceptionné ce samedi

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé aujourd’hui que l’Algérie recevra le reste du vaccin de Spoutnik V samedi prochain.

Le ministre a révélé, lors de la séance plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, que l’Algérie recevra, samedi prochain, plus de 900 mille doses de vaccin russe Sputnik.

Le premier responsable du secteur a révélé que des dizaines de milliers de doses de vaccins seront distribuées aux centres de vaccination au cours de ce mois d’avril.

Dans un autre sillage, le ministre a souligné que l’Algérie ne peut être comparée à aucun autre pays, précisant que les autres pays africains présentent des chiffres erronés sur la vaccination et les bilans d’infections par Coronavirus, ajoutant qu’il y a certains pays en Afrique, qui ne disposent même pas de détecteurs PCR rapides.

920.000 doses à recevoir

Le 29 mars dernier, le ministre de la Santé a affirmé que l’Algérie a signé un contrat d’acquisition d’un million (1 million) de doses du vaccin russe Sputnik.

Il a précisé que le pays a réceptionné 50 000 doses puis 30.000 et il reste 920 000 doses à recevoir avant la fin du mois d’avril prochain.

En outre, le ministre n’a pas écarté le recours à l’acquisition d’autres vaccins outre Sputnik, en affirmant que l’Algérie accepte tous les vaccins contre la covid-19 et dispose actuellement, outre Sputnik, des vaccins du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca et du chinois Sinopharm.

Par ailleurs, il a également révélé que l’Algérie est en attente de la réception des vaccins d’entreprises pharmaceutiques américaines Pfizer et Johnson and Johnson et un autre vaccin chinois.