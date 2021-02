Vaccination des personnes déja infectées : Ce que préconise Derrar

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie Faouzi Derrar, a déclaré que les personnes déjà infectées par les coronavirus ont besoin d’être vaccinées six mois après leur rétablissement.

En réponse aux questions des parlementaires, Faouzi Derrar a expliqué que la personne qui a été déjà infectée par l’épidémie Covid-19 recevra une seule dose.

» Il convient pour les personnes auparavant contaminées d’attendre un délai de 6 mois après l’infection pour recevoir l’injection de la dose unique », a-t-il dit.

Dans le même contexte, il a révélé que des recherches scientifiques ont montré que l’immunité est plus élevée chez une personne qui s’est remis d’une infection par la Covid-19, et donc l’injection d’une dose unique pour les personnes déjà infectées resterait efficace.

En revanche, une personne qui n’a pas été infectée par le virus covid-19 est obligée de prendre deux doses du vaccin, a déclaré Derrar.

La réduction des doses allégerait la pression sur plusieurs pays, en particulier ceux qui ont besoin de grandes quantités, a ajouté Derrar.

Il est à noter que, trois vaccins contre le Covid-19 – Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca-Oxford – nécessitent l’administration de deux doses pour être pleinement efficaces chez les personnes jamais contaminées.

Benbouzid : « Le vaccin n’est pas dangereux »

Le ministre de la Santé et de la Population Abderrahmane Benbouzid a déclaré que le vaccin est non dangereux, et qu’il a des symptômes normales comme d’autres vaccins.

Dans sa réponse aux membres de l’Assemblée nationale, le ministre a noté que de nombreux vaccins présentent des symptômes tels que la fièvre et la diarrhée et ne sont pas graves.

Interrogé par un sénateur sur les causes de sa non-vaccination jusqu’a maintenant, le ministre a expliqué qu’il avait une vision particulière du vaccin et a suggéré que le personnel du gouvernement reçoive le vaccin dans de simples cliniques.

Dans le même contexte, il a révélé qu’il recevra bientôt le vaccin en compagnie du directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie Faouzi Derrar.