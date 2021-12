Vaccination des enfants et variant omicron : Benbouzid fait le point

En Algérie, 177 cas de contaminations à la covid ont été enregistré hier, 9 décembre. À Tizi-Ouzou et Oran, la propagation du virus se poursuit à la vitesse de l’éclair notamment dans les établissements scolaires ou plus de 100 cas ont été signalé le 7 décembre, la majorité d’entre eux sont des élèves.

Un constat qui a amené le ministère de l’Éducation National à avancer la date des vacances d’hiver, et ce, après concertation avec le département d’Abderrahmane Benbouzid. Ce dernier, s’est d’ailleurs prononcé ce vendredi 10 décembre sur la situation sanitaire en général, et plus particulièrement dans le milieu scolaire.

Le ministre de la Santé a affirmé dans une déclaration à la presse que son département a reçu hier les spécialistes du comité scientifique afin d’étudier les récents évènements quant à la hausse des contaminations au sein des établissements scolaires.

À ce propos, Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que l’Algérie suit de très près l’évolution de la crise sanitaire dans le monde et attend le rapport de l’OMS concernant la vaccination des enfants pour pouvoir trancher et prendre les mesures adéquates.

Rappelons par ailleurs que les élèves des trois paliers sont en vacances depuis hier, 9 décembre, et ce, au lieu du 16 décembre. De ce fait, ils ont droit à trois semaines de vacances, au lieu de 15 jours. Néanmoins, les enseignants et le personnel administratifs continuent de travailler jusqu’au 16 décembre, afin d’achever toutes les procédures relatives à la fin du premier trimestre.

Ce qu’a dit Benboz

Outre la hausse des contaminations chez les élèves, le ministre de la Santé n’a pas manqué à s’exprimer sur le variant « Omicron ». Selon Ennahar, Abderrahmane Benbouzid a tout d’abord fait savoir que la nouvelle souche n’est pas encore entré en Algérie, ou on enregistre uniquement des cas du variant « Delta ».

Concernant la virulence de « Omicron », le ministre a rassuré qu’aucun cas de décès n’a été enregistré dans le monde. Il a appelé également à la vaccination tout en précisant que 13 millions de doses sont actuellement stockés. À cela s’ajoute, la disponibilité de 8 millions de nouvelles doses pour le mois en cous.