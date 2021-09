Vaccination des enfants : le Dr Fourar se prononce

La question de la vaccination des enfants de moins de 12 ans a fait couler beaucoup d’encre à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les spécialistes ne cessent de mettre en garde contre la dangerosité des mutations du virus notamment après la propagation du variant « Mu » apparu pour la première fois en Colombie et désormais présents en Europe.

Face à ces chamboulements et au désarroi, les parents s’inquiètent pour leurs enfants qui ne sont plus à l’abri depuis l’avènement de la troisième vague. Beaucoup de spécialistes sont en faveur de la vaccination des moins de 12 ans d’ailleurs des pays tels que la France ont commencé récemment à l’adopter.

Quant à l’Algérie qui commence tout juste à accélérer les opérations de vaccination, envisage également d’impliquer la population infantile qui sera de plus en plus exposée au risque de contamination avec l’approche de la rentrée scolaire. À cet effet, le docteur Djamel Fourar, porte-parole du Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus s’est exprimé quant à ce sujet.

Ce dernier a déclaré que les autorités compétentes suivent de près tout ce qui s’annonce sur la vaccination des enfants dans le monde, afin de prendre la décision appropriée et convenable. C’est en tout ce qu’a rapporté le média arabophone Ennahar via son site internet.

La campagne nationale de la vaccination, le « Big Day » débute aujourd’hui

Ce samedi 4 aout la plus grande campagne de vaccination a été lancé à travers tout le territoire national afin de vacciner le plus grand nombre de citoyens. Baptisée le « Big Day », cette campagne vise principalement les personnes âgées de plus de 18 ans et s’étalera jusqu’au 11 septembre de l’année en cours.

À cette occasion, Le ministère de la Santé Abderrahmane Benbouzid a annoncé que la vaccination des personnes âgées protège les enfants de mois de 12 ans contre le risque de contamination, a rapporté Ennahar.

En conclusion, il convient de préciser que le Dr Fourar a fait savoir à l’occasion du lancement de cette campagne, que 8 millions de personnes ont été vaccinées dont 5 millions ont reçu une seule dose, tandis que 3 millions ont eu deux doses de vaccin, selon le média susmentionné.