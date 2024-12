Vaccination des enfants de moins de 6 ans : le ministère de la Santé lance une campagne nationale

Le ministère de la Santé a lancé, du 15 au 21 décembre 2024, une campagne nationale dédiée à la vaccination des enfants de moins de six ans non vaccinés ou en retard de vaccination. Cette initiative vise à améliorer la couverture vaccinale des enfants éligibles au programme de vaccination dans les 58 wilayas, selon un communiqué officiel.

Grâce au programme de vaccination, l’Algérie a réussi à éradiquer de nombreuses maladies infectieuses, contribuant ainsi à la protection de la santé des enfants. La campagne s’appuie sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination, qui a permis des avancées significatives en matière de santé publique.

Le ministère a mobilisé d’importantes ressources humaines et matérielles pour garantir le succès de cette campagne, notamment en assurant des stocks suffisants de vaccins et du matériel médical requis. Les opérations se dérouleront sur tout le territoire national dans les centres de santé spécialisés et à travers des équipes mobiles visant à atteindre les populations des zones reculées.

Sensibilisation et prévention contre les maladies

Dans le cadre de cette campagne, les équipes médicales et paramédicales mènent des actions de sensibilisation pour convaincre les parents de l’importance de rattraper les retards de vaccination. Leur objectif est de protéger les enfants contre des maladies évitables, parfois mortelles, telles que la diphtérie.

Le ministère de la Santé met en garde contre les risques qu’un faible taux de vaccination peut entraîner : un retour potentiel de maladies évitables par la vaccination, sous forme de cas isolés ou d’épidémies. Cette campagne représente donc une action préventive essentielle pour garantir la santé publique et protéger les générations futures.