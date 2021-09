Au seuil d’une rentrée scolaire qui s’annonce particulièrement angoissante et difficile, qui intervient après un été chaud, suffoquant et meurtrier, la question de la vaccination des élèves reste un sujet d’étude au sein du ministère de l’Éducation, en témoignent les dernières déclarations, faites aujourd’hui, le 07 septembre 2021, par le ministre Abdelhakim Belabed.

En effet, le ministre a clairement indiqué aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, que la question de la vaccination des élèves en Algérie n’a pas encore été tranchée par ses services. Selon lui, toutefois, son département ne va pas tarder à vacciner les élèves selon les recommandations faites par l’OMS.

« On s’en occupe, on y pense », a déclaré aujourd’hui le ministre de l’Éducation qui prévoit quand même d’atteindre l’immunité collective au sein des travailleurs et du personnel du secteur de l’éducation nationale. Le ministre a également invité les travailleurs de l’éducation à se faire vacciner, afin d’éviter les dangers liés au Covid-19.

Le ministre a assuré, lors de la même conférence, qu’il est trés probable d’aller vers la vaccination des élèves, vu qu’ils sont, eux aussi, exposés au variant Delta. Le ministre a toutefois indiqué que pour le moment, la campagne vaccinale vise les plus de 18 ans.

Le premier homme du secteur de l’éducation a déclaré que ses services pensent à « aller jusq’où il faut aller, comme cela est le cas dans les pays du monde ». Une déclaration aux antipodes de la réalité de la campagne de vaccination en Algérie, ou seulement 2 millions de personnes ont reçu leurs deux doses de vaccin anti-covid.

Pour le ministre, avec la rentrée scolaire, prévue pour le 21 septembre prochain, le nombre des vaccinés va être revu à la hausse. Selon lui, pas moins d’un demi million d’enseignants vont bientôt se faire vacciner.