Covid-19: L’Algérie dévoile le nombre des personnes vaccinées

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a évoqué aujourd’hui l’état d’avancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 en Algérie.

En effet, dans des déclarations accordées aujourd’hui aux médias, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar a affirmé que l’Algérie dispose à ce jour de deux millions de doses de vaccin anti-Covid19.

Le même responsable a affirmé que dans le cadre de l’accélération du processus et campagne de vaccination à travers le territoire national, l’Algérie atteindra 5 millions de doses de vaccins durant ce mois de juin.

Fourar a affirmé que l’Algérie recevra, de plus en plus de vaccins, durant les mois à venir. « On réceptionnera, d’ici la fin juin, 5,5 millions de doses. Un autre quota conséquent sera reçu pour juillet, août et septembre, pour être approvisionné régulièrement au fil des mois jusqu’à arriver à l’objectif que nous nous sommes assigné à la fin de l’année en cours ».

Ryad Mahiaoui fait le point

Le Professeur Ryad Mahiaoui, membre du comité scientifique de suivi et de surveillance de l’épidémie de Coronavirus en Algérie, a confirmé la vaccination de près de 2 millions d’Algériens à ce jour, révélant que l’Algérie a reçu plus de 2,5 millions de doses de divers vaccins contre le Covid-19.

Ryad Mahiaoui a confirmé lors de son passage sur les ondes de la radio nationale ce dimanche, l’arrivée de 400 mille doses dans les prochaines 24 heures, ajoutant que l’Algérie recevra avant la fin de ce mois 4 millions de doses de divers vaccins anticovid-19.

« La campagne de vaccination se déroule à un rythme normal malgré la lenteur qu’elle a connue à ses débuts, j’appelle les citoyens à se rendre au centre de santé le plus proche pour recevoir le vaccin contre Coronavirus », a déclaré Mahiaoui, soulignant qu’il n’est plus nécessaire de passer par l’inscription dans la plateforme numérique du ministère de la Santé.