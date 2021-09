Vaccination Covid-19 : le DG de Pasteur dévoile les derniers chiffres

Le ministère de la Santé a lancé, samedi dernier, la « plus grande campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 », avec comme objectif d’atteindre le plus important taux de vaccination. Cette campagne s’étalera jusqu’au 11 septembre appelé « The big day ».

Ce mardi matin, le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a dévoilé le nombre total des Algériens ayant été vaccinés contre l’épidémie, et ce, depuis le début de la campagne de vaccination fin janvier de l’année en cours. Il s’est également exprimé sur la campagne lancée samedi dernier.

Intervenant sur les ondes de la Radio El Bahdja, le DG de Pasteur a affirmé que « jusqu’à la soirée d’hier lundi, pas moins de 8,3 millions d’Algériens ont reçu le vaccin contre le coronavirus ». Dans les détails, il précise que 2 millions ont reçu le vaccin dans ses deux doses, tandis que 6 millions de citoyens n’ont reçu pour le moment que la première dose du vaccin.

Revenant sur la campagne nationale de vaccination, lancée samedi dernier par le ministère de la Santé, Dr Derrar a souligné que les résultats de cette campagne sont divergents. Or, il estime « qu’elle n’est pas encore au niveau escompté notamment durant les deux derniers jours ».

« 7,4 millions de vaccinées » à la fin de la semaine dernière

L’intervenant a ajouté, toujours dans le même sens, que les citoyens sont appelés à adhérer à cette campagne afin d’éviter la situation sanitaire dangereuse qu’a vécue l’Algérie durant la troisième vague épidémique. Pour ce qui est de la disponibilité des vaccins, il rassure que l’Algérie détient actuellement 18 millions de doses tous vaccins confondus.

Si l’on prend en considération les derniers chiffres annoncés par le ministre de la Santé, en fin de la semaine dernière, faisant état de plus de 7,4 millions d’Algériens vaccinés et le chiffre annoncé aujourd’hui par le DG de Pasteur, l’on constate que la nouvelle campagne a permis de vacciner environ 900 000 personnes. Un chiffre qui est, en revanche, loin d’être exhaustif.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur avait indiqué lors du lancement de la nouvelle campagne samedi dernier que « cette campagne de vaccination qui vient d’être lancée et qui se poursuivra, nous permettra de manière efficace à atteindre notre objectif tant attendu qui consiste à vacciner pas moins de 70% d’Algériens d’ici à la fin de l’année en cours ».

Pour atteindre cet objectif, le ministre de la Santé a insisté sur le « grand rôle que vont jouer les secteurs ministériels, de la société civile et du partenaire social qui ont déjà contribué, chacun dans son domine, à lutter contre la pandémie ».