Vaccination Covid-19 en Algérie : Les précisions du Pr Rahal

Le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé, et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, Professeur Lyes Rahal, a apporté des précisions au sujet de l’opération de vaccination contre la Covid-19 en Algérie.

Intervenant sur les ondes de la Radio locale de Sétif, ce vendredi, 15 janvier, le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé, et également membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, Professeur Lyes Rahal, a fait savoir que « l’efficacité du vaccin chinois a dépassé les 86% », et que « les premières livraisons des vaccins russe et chinois arriveront avant la fin de ce mois ».

Le même responsable a indiqué que « le Comité scientifique a étudié dix (10) vaccins, arrivés au stade trois des essais cliniques réussis », soulignant que « les vaccins qui seront acquis sont sûres et efficaces et conviennent à l’environnement algérien par rapport au stockage, au transport et à la distribution ».

Professeur Rahal a également révélé que « l’opération de vaccination s’étalera tout au long de l’année 2021 », rajoutant que « les personnels de la Santé et les travailleurs des premiers rangs seront prioritaires ».

S’agissant des autres catégories concernées par la vaccination, le membre du Comité scientifique a souligné qu’il est question de vacciner « les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, ensuite les personnes âgées de 18 ans et plus ».

Par ailleurs, Professeur Rahal a fait savoir que certaines catégories ne seront pas vaccinées, il s’agit notamment « les personnes atteintes de graves maladies allergiques, les femmes enceintes et les personnes âgées de moins de 18 ans ».

« L’Algérie n’a enregistré aucun cas de contamination aux nouvelles variantes du Coronavirus »

L’invité de Radio Sétif s’est exprimé au sujet du déroulement de l’opération de vaccination contre le Coronavirus, et a indiqué qu’ « elle s’étalera sur deux phases pendant 21 jours ». « Nous allons dispenser une formation urgente aux médecins et aux utilisateurs de la santé pendant 48 heures pour expliquer la méthode de vaccination », a-t-il expliqué en soulignant que « chaque vaccin a des caractéristiques spécifiques et qu’ils avaient une grande expérience dans ce domaine ».

« Nos hôpitaux et nos cliniques de proximité sont tout à fait prêts pour le démarrage de l’opération de vaccination et la réception des lots de vaccins de l’Institut Pasteur, qui se chargera de la distribution, du stockage, du transport et de la logistique », a-t-il encore détaillé.

S’exprimant au sujet de la situation épidémique actuelle, le membre du Comité scientifique a indiqué que « la situation épidémique actuelle en l’Algérie est stable grâce aux mesures préventives des citoyens et au travail fournis par les divers organes officiels ».

Concernant les nouvelles souches du Coronavirus, l’intervenant a affirmé que « l’Algérie n’a enregistré aucun cas de contamination à ces nouvelles variantes de la Covid-19 », et ce « d’une part, à cause de la prise de conscience, et d’une autre la fermeture de l’espace aérien international, qui a contribué à la baisse des contaminations ».

« Actuellement, notre objectif est de faire sortir d’épidémie des hôpitaux, pour ensuite, la combattre par le biais des mesures préventives et les campagnes de vaccination. L’objectif des vaccins est de réduire le nombre de patients, de réduire les décès et de former une immunité collective à plus de 70% », a encore expliqué le Professeur Rahal.

Enfin, le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé a fait savoir qu’ « à partir du dimanche, 17 janvier, un plan médiatique sera lancé, afin d’expliquer l’importance de la vaccination, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation mettant l’accent sur l’efficacité, la sécurité et la qualité de ces vaccins choisis par le Comité scientifique ». « J’appelle les citoyens à faire confiance à leurs médecins et à être plus prudents », a-t-il conclu.