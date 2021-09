Vaccination contre le Covid-19 : Benbouzid avance « un taux de 50% »

Le ministre de la Santé s’est exprimé ce jeudi 23 septembre, sur la situation de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Algérie, avançant le chiffre de 50% de citoyens vacciner.

Dans une allocution prononcée lors d’une réunion avec d’autres ministres afin de renforcer la campagne nationale de vaccination, le ministre de la Santé a affirmé l’Algérie a atteint le taux de 50% dans la vaccination contre l’épidémie du Covid-19.

Selon lui, après la troisième vague du coronavirus qui a touché l’Algérie, la campagne de vaccination a connu un bond significatif, avec pas moins de 250 000 doses injectées en cette période.

« Un taux de protection acceptable pour faire face à la 4e vague »

Dans le même sillage, le premier responsable du secteur sanitaire souligne la nécessité de renforcer et d’accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus, afin de toucher un plus grand nombre de personnes et ainsi faire face à l’épidémie.

À ce propos, il insiste sur la nécessité de la vaccination dans tous les secteurs afin d’éviter la 4e vague. Cependant, Benbouzid a fait savoir que certains pays ont fixé la barre de l’immunité à seulement 30% de la population vaccinée.

Dans ce sens, il estime que le taux qu’a atteint l’Algérie, à savoir 50 % des citoyens, est un taux tout à fait acceptable. Pour lui, ce taux renforce également les préparatifs de l’Algérie en vue de l’avènement d’une quatrième vague, et ce, avec un taux de protection assez acceptable.