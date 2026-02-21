Vaccination contre la polio : le Ministère de la Santé lance un appel pressant aux parents

Le Ministère de la Santé a renouvelé son appel à la poursuite de la vaccination routinière des enfants, estimant qu’elle demeure essentielle pour consolider les résultats obtenus lors de la récente campagne nationale contre la poliomyélite. Dans un communiqué publié samedi, l’institution insiste sur la nécessité de maintenir une forte mobilisation afin de préserver les acquis sanitaires.

À LIRE AUSSI : Air Algérie vise 10 millions de passagers en 2026 après une année record

La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a enregistré des taux de couverture élevés à travers les différentes phases. Selon les chiffres communiqués, la première phase a atteint 95 %, la deuxième 96 % et la troisième 94 %.

Des résultats jugés « remarquables »

Pour les autorités sanitaires, ces résultats traduisent l’engagement soutenu des professionnels de la santé ainsi que la forte implication des familles. Cette mobilisation a permis de renforcer la protection des enfants contre la polio, une maladie virale grave pouvant entraîner des paralysies irréversibles.

Au-delà de cette campagne spécifique, le ministère rappelle que la vaccination régulière reste un pilier fondamental de la politique de santé publique. Elle assure une protection continue contre plusieurs maladies évitables, notamment la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et l’hépatite virale B.

À LIRE AUSSI : Agriculture : L’Algérie s’offre la 3ᵉ place mondiale pour la production de ce fruit

Les autorités soulignent que ces maladies, bien que maîtrisées depuis plusieurs années, peuvent réapparaître si la couverture vaccinale diminue. La vaccination systématique permet ainsi de renforcer l’immunité collective et de limiter la circulation des virus au sein de la population.

Un appel direct aux parents

Dans son communiqué, le Ministère de la Santé invite les parents à respecter scrupuleusement le calendrier national de vaccination. Il les encourage à vérifier que leurs enfants ont reçu toutes les doses prévues et à se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de doses manquantes.

Le ministère rappelle que la protection de la santé des enfants est une responsabilité partagée. Elle repose sur la collaboration entre les familles, les professionnels de santé et les pouvoirs publics.

Vigilance face au contexte international

Les autorités sanitaires attirent également l’attention sur la réapparition de certaines maladies dans plusieurs régions du monde. Dans ce contexte, maintenir un niveau élevé de vaccination est considéré comme la meilleure garantie pour éviter toute résurgence au niveau national.

À LIRE AUSSI : Pas avant l’âge de 16 ans : Vers un encadrement strict du smartphone en Algérie ?

En réaffirmant son engagement en faveur de la vaccination routinière, le ministère de la Santé met l’accent sur la nécessité d’une mobilisation continue. L’objectif affiché reste de garantir aux enfants un avenir sain et durable, en consolidant les acquis et en prévenant tout recul sanitaire.