Vaccination anti-covid : Tebboune lance un appel aux algériens

L’Algérie traverse depuis plusieurs semaines une vague de coronavirus, la plus virulente depuis le début de la pandémie. Pour faire face à cette vague, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont l’accélération de la vaccination, mais la réticence des Algériens face aux vaccins inquiète les autorités.

Lors de l’entrevue périodique accordée aux représentants de la presse nationale, diffusée ce jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune a lancé un appel aux Algériens pour se faire vacciner contre le covid-19.

« Je tiens à lancer un appel à mes frères et sœurs des citoyens pour affluer massivement vers les points de vaccination anti-covid. Avec la vaccination, même si est contaminé au coronavirus, ça sera sous une forme légère, comme une grippe et, le problème de l’oxygène ne se poserait plus », a-t-il dit.

L’hommage de Tebboune au personnel soignant

Lors de la même entretenue, le chef de l’État a rendu un vibrant hommage aux médecins, infirmiers, ambulanciers et à tous les professionnels de la santé qui sont en première ligne contre le virus mortel de Covid-19.

« L’armée blanche, comme on l’appelle, qu’il soit ambulancier, infirmier ou médecin, la nation doit reconnaître leur mérite (…) Nous devons revoir leur statut particulier ainsi que réviser la loi sur le service civil », a déclaré le chef de l’Etat.