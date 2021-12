Vaccination anti-covid dans les écoles : le ministère contre-attaque

La hausse des cas de contamination à la covid-19 a commencé cette fois-çi par semer la panique dans les écoles. Transformées en de véritables clusters, les établissements scolaires ont dû être fermés précipitamment, via décision ministérielle, aux débuts de ce mois de décembre.

Cette décision a été prise par le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed. Son département a annoncé que « ce réaménagement du calendrier des vacances scolaires intervient suite à l’enregistrement, ces derniers jours, de cas de Covid-19 dans les établissements scolaires des trois cycles de l’enseignement, parmi les élèves, les enseignants et le personnel administratif, ce qui a entraîné la suspension des cours dans de nombreuses wilayas ».

Le retour est toutefois programmé pour le 02 janvier, et le département de Belabed ne veut surtout pas être confronté aux mêmes obstacles. C’est pour cela qu’une nouvelle campagne vaccinale a été annoncée. Elle s’étendra du 02 au 12 janvier 2022.

Covid-19 : l’école joue sa dernière carte

Alors que le variant Omicron menace de faire exploser les cas de contamination à la covid-19 en Algérie dans les prochains jours, Belabed mise sur sa nouvelle campagne vaccinale. Après l’échec des précédentes campagnes, Belabed mise tout sur la sensibilisation.

Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, le département de Belabed comte partir sur de bonnes bases cette fois ci. Selon une correspondance aux travailleurs de l’éducation, qui leur est adressée par la tutelle, l’on insiste sur trois directives fondamentales.

Le ministère de l’Éducation a notamment souligné qu’il participera et sera impliqué dans le processus afin de faire réussir cette nouvelle campagne vaccinale, et ce, à travers sa coordination avec les directions de l’éducation au niveau de toutes les wilayas du pays.

Le département de Belabed a également affirmé qu’il va miser sur la sensibilisation des enseignants et des travailleurs du secteur au bienfait que va apporter la vaccination contre la covid-19 dans le milieu scolaire.

Enfin, le ministère a souligné qu’il va contribuer au suivi de la campagne de vaccination et œuvrer à sa réussite en coordination avec les Inspections des wilayas, et ce, en accordant une grande importance à ce processus national, qui est « une nécessité solidaire, morale et sociale qui vise à assurer la sécurité sanitaire de notre pays et protéger la santé de nos enfants ».