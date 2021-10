Vaccination contre le Covid-19 en Algérie : l’OMS dévoile ses chiffres

Sortie de la zone de danger, l’Algérie poursuit quand même sa campagne de vaccination contre la Covid-19, et ce, afin de faire face à une éventuelle 4ᵉ vague. Pendant, et peu après la troisième vague, le pays a connu un certain engouement pour les vaccins. Chose qui n’est plus d’actualité aujourd’hui.

L’OMS a cependant livré aujourd’hui ses derniers chiffres concernant le taux de vaccination de la population en Algérie. Des chiffres sans équivoque, qui soulignent que l’Algérie est encore loin d’atteindre l’immunité collective. L’Organisation Mondiale de la Santé a toutefois félicité l’Algérie pour ses efforts visant l’éradication de la pandémie.

Les derniers chiffres de l’OMS

C’est dans tweet publié aujourd’hui sur son compte que l’OMS a indiqué que « l’Algérie est le 16ᵉ pays africain à atteindre » ce qu’elle a qualifié d’un « important jalon ». En effet, l’Algérie est le 16ᵉ pays en Afrique qui a pu « entièrement vacciner 10 % de sa population contre la Covid-19″, félicite l’OMS.

Toujours dans le même communiqué, L’OMS indique qu’en Algérie, « 14 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin ». Un chiffre qui souligne le long chemin qui reste à parcourir pour l’Algérie avant d’espérer une immunité collective. Le président Tebboune a d’ailleurs indiqué que cela nécessite la vaccination d’au moins 25 millions d’habitants soit plus près de 70 % de la population.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid avait quant à lui avancé, lors du mois de septembre dernier, que 50 % des catégories concernées ont été touchées par la vaccination. Benbouzid a notamment déclaré que « 50 % des personnes avaient été vaccinées, soit 10 millions de personnes sur un total de 20 millions ciblés ».