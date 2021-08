Vaccination anti-Covid-19 : Benbouzid lance le challenge « Big Day »

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a annoncé ce lundi 30 août 2021 le lancement d’une vaste compagne nationale de vaccination contre le coronavirus en prévision de la rentrée sociale.

Lors d’une réunion tenue ce lundi en visioconférence avec les Directeurs de santé et Directeurs des établissements de santé à travers le pays, le ministre a d’emblée fait le point sur les opérations de vaccination contre l’épidémie, notamment en prévision de la rentrée sociale.

À ce propos, le premier responsable secteur a annoncé des préparations en vue de lancer une vaste campagne nationale de vaccination à compter du 4 septembre prochain, et ce, en collaboration avec plusieurs départements ministériels, les walis et les présidents des APC.

Benbouzid lance le challenge « Big Day »

Selon lui, cette opération devra durer une semaine parallèlement avec la rentrée sociale et aura pour but de permettre la vaccination d’un nombre maximum de citoyens à travers toutes les wilayas, à travers la mobilisation de tous les employés du secteur en collaboration avec ceux d’autres secteurs.

Dans le même sillage, l’intervenant a précisé que le 11 septembre, qui est appelé « Big Day » « sera comme un véritable défit où nous prévoyant de vacciner le plus grand nombre possible de personnes et évaluons la campagne de vaccination durant cette journée ouverte ».

Le ministre a également évoqué « la mise en place de tous moyens matériels et humains pour assurer le succès de cette opération, qui se poursuivra jusqu’à atteindre la vaccination de la plus grande partie des citoyens, soulignant la nécessité d’un accompagnement médiatique des divers médias pour la réussite de l’opération, qui est la plus importante du genre ».