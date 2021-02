Vaccination anti-Covid-19 : Benbouzid fait le point sur la situation

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid s’est à nouveau exprimé ce mardi 16 février sur la campagne de vaccination contre l’épidémie du coronavirus en Algérie.

Intervenant au lors d’une journée parlementaire consacrée au coronavirus en Algérie et la stratégie de vaccination, organisée au Conseil de la nation, Benbouzid a annoncé le lancement d’un plan de stratégie pour vaccination contre le coronavirus.

Ce plan a pour but, continue le même responsable, d’acquérir les vaccins sûrs et efficaces, et d’assurer leurs distributions équitablement aux catégories concernées par la vaccination.

À ce propos, il annonce la mise en place d’une commission spécialisée, chargée du suivi des étapes de vaccination, de la formation des employés et de la préparation des plans de distribution des vaccins au profit des professionnels de la santé.

Vaccination et choix des vaccins

S’agissant de la campagne de vaccination, lancée fin janvier dernier, le premier responsable du secteur sanitaire en Algérie a rappelé que la vaccination reste toujours gratuite et pas obligatoire, et comprend les personnes âgées de 18 ans et plus. Il rappelle également que la priorité est accordée aux personnels de la santé et des secteurs stratégiques, les citoyens âgés de 65 ans et plus et ceux atteints de maladies chroniques.

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid s’est également exprimé sur le choix des vaccins. Selon lui, ce choix a été fait après avoir pris connaissance des études scientifiques de chaque vaccin, et après avoir établi des contacts, depuis aout 2020, avec différentes sociétés productrices.

Dans le même contexte, il a fait savoir que les quantités de vaccin requises ont été déterminées, et ce en fonction du taux de couverture voulue concernant les personnes âgées de 18 ans et plus.

L’arrivée des premiers lots de vaccin contre le coronavirus en Algérie est intervenue, selon le même intervenant, après la détermination des lieux de stockage, des centres de vaccination et l’élaboration des plans de distribution.

Mise en place d’une plate-forme dédiée à d’éventuels effets secondaires

Le ministre a ensuite précisé qu’une plate-forme numérique a été mise en place afin de localiser et de dénombrer d’éventuels effets secondaires qui pouvant apparaitre chez les citoyens ayant reçu le vaccin.

Dans le même sillage, Benbouzid appelle les citoyens à se rapprocher des centres de vaccination afin de recevoir le vaccin, mettant l’accent sur l’importance d’une mobilisation sociale pour permettre la réussite de la campagne de vaccination.

Il promet, en outre, de fournir la maximum d’informations notamment de sensibilisation à propos de cette même compagne.