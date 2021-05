Vaccination anti-covid 19 à Alger : Pr Belhadj fait le point

Les spécialistes et professionnels de la santé, tous reconnaissent la lenteur de la vaccination et s’accordent à dire qu’il est temps de dépasser le rythme actuel, notamment après la réception des nouvelles doses de l’AstraZeneca.

Dans la wilaya d’Alger, l’heure est à l’accélération de la vaccination, le Pr Rachid Belhadj Directeur des activités médicales et paramédicales au niveau de l’hôpital Mustapha Bacha, d’Alger a révélé que la vaccination s’est accélérée, et ce, depuis la réception des doses de vaccin.

Dans une déclaration à la Chaine 3 de la Radio Algérienne, le Pr Belhadj a déclaré, « On a commencé la vaccination des personnes âgées, de plus de 65 ans et ceux qui ont des maladies chroniques ».

Selon lui l’opération se déroule dans de bonnes conditions. Concernant la vaccination du personnel de l’hôpital, le Pr Rachid Belhadj déclare : « nous avons sollicité notre personnel avec trois rotations. Pour le moment, nous avons vacciné 16.5 %. Ça se passe bien ».

Les citoyens appelés à se présenter au niveau des structures de santé

Pour rappel, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a invité les citoyens désirant se faire vacciner contre la covid-19, à se présenter au niveau des structures de santé de proximité dédiées à cet effet.

« La priorité est accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes présentant des comorbidités », précise le ministère dans un communiqué.

Une plateforme numérique est mise à la disposition des citoyens et accessible à cette adresse : https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580/rdvac/select_lang_form/.

Le ministère a rappelé, à ce titre, aux citoyens la nécessité de se munir d’une pièce d’identité le jour de leur vaccination.

« Même vaccinés, il est nécessaire de maintenir les mesures barrières, à savoir le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque », a souligné encore le ministère.