Vaccin Spoutnik V : l’Algerie recevra 500 000 doses en mai et en juin

L’ambassadeur de Russie en Algérie,Igor Beliaev, a révélé ce vendredi 7 mai 2021, que de nouvelles expéditions de vaccin Spoutnik arriveront bientôt en Algérie au cours des mois de mai et juin.

En marge de l’exposition de clôture de la vente de produits artistiques traditionnels algériens pour le corps diplomatique en Algérie, le diplomate a déclaré que l’Algérie n’avait pas reçu toutes les doses du vaccin Spoutnik V prévues : « nous avons déjà reçu un certain nombre de doses et nous travaillons au mieux afin d’assurer qu’il y aura plus d’expéditions au cours des mois de mai et de juin pour répondre à la demande de nos amis algériens » a déclaré l’ambassadeur russe en ajoutant que « le contrat avec l’ Algérie prévoit l’acquisition de 500 000 doses».

L’Algérie a reçu environ un million et 400 000 doses de vaccins Spoutnik V et Astranzaneca , le processus de réception des commandes a été effectué selon les contrats que le gouvernement a conclu avec des laboratoires internationaux et ceux liés au programme COVAX.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, avait annoncé en septembre que l’Algérie commencerait à produire, en partenariat avec Moscou, le vaccin russe «Spoutnik V» afin d’endiguer la pandémie.

Il a ajouté que le vaccin sera produit en coopération avec la société de produits pharmaceutiques SAIDAL , indiquant que la société recevra l’assistance d’un laboratoire indien spécialisé dans la fabrication de vaccins.

L’Algérie connaît effectivement une tendance à la hausse du nombre d’infections par rapport aux semaines précédentes, où elle avait considérablement diminué. Selon les chiffres révélés par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 201 nouveaux cas de coronavirus et 8 décès ont étés enregistrés ce jeudi 6 mai. Le nombre total de cas confirmés a atteint 124 473, tandis que le nombre total de guérisons a atteint 8 6007 et le nombre total de décès est de 3 307 personnes. Selon la même source, 23 patients sont actuellement en réanimation.