Vaccin Covid-19 :Saidal négocie la production de SpoutnikV en Algérie

Le Directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), Professeur Kamel Mansouri, a fait savoir, ce vendredi, 5 février, que le groupe pharmaceutique public Saidal mène des discussions avec un opérateur russe pour la production du vaccin anti-Covid-19, le Spoutnik V.

Lors de son passage sur le plateau de la chaine A3 de l’EPTV, ce vendredi soir, le Directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), Professeur Kamel Mansouri, a révélé que « le Groupe pharmaceutique public Saidal est en cours de négociations avec un opérateur russe dans le cadre de la production du vaccin anti-Coronavirus, le Spoutnik V en Algérie ».

En effet, le même responsable a expliqué que le but de cette initiative, à savoir la production locale de Spoutnik V, est d’assurer la disponibilité du vaccin contre la Covid-19 et faire en profiter l’ensemble de la population, rajoutant qu’il est possible de faire face à une problématique relative à l’acquisition du vaccin à l’échelle mondiale.

Dans ce même contexte, Professeur Mansouri a affirmé que l’Algérie possède les capacités nécessaires pour produire les vaccins, rajoutant qu’une Commission, sous la tutelle du Ministère de l’Industrie pharmaceutique, a été mise en place afin d’accompagner les fabricants locaux dans la production du vaccin contre la Covid-19.

Vers la production du vaccin russe en Algérie

En marge du lancement de la campagne de vaccination en Algérie, samedi passé, l’Ambassadeur russe en Algérie, Igor Beliaïev, avait indiqué que son pays est prêt à aider l’Algérie dans la production du vaccin Spoutnik V. Le diplomate avait également assuré que la Russie est prête à partager la technologie de son vaccin contre le Coronavirus avec l’Algérie.

Il convient de rappeler que le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, s’était entretenu avec l’ambassadeur de Russie, le 31 janvier passé, pour évoquer la coopération Algéro-russe pour la fabrication du Vaccin Spoutnik-V en Algérie.

À l’issue de cet entretien, le Premier Ministre et le diplomate russe « sont convenues d’initier des contacts entre les services compétents des deux pays (Algérie et Russie) dans le but d’instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin russe Spoutnik V en Algérie », avait indiqué un communiqué des services du Premier Ministère.