Vaccin Covid-19, reprise des vols…Ce qu’a dit le Dr Bekkat Berkani 

Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, est revenu, ce vendredi, sur l’acquisition des premières doses du vaccin contre la Covid-19 et a apporté des précisions concernant le déroulement de la campagne de vaccination en Algérie.

Intervenant sur les ondes de la Radio locale de Sétif, ce vendredi matin, le Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a fait savoir qu’un pont aérien sera assuré par des avions spécialement préparés par le Ministère de la Défense afin d’assurer l’acheminement des différents vaccins vers l’Algérie, à savoir, le vaccin russe Spoutnik V, le vaccin chinois et le vaccin AstraZeneca.

Docteur Bekkat Berkani a également souligné que l’Algérie réceptionnera ce vendredi, 29 janvier, le premier lot du vaccin russe contre la Covid-19, notant qu’il n’a pas été facile de recevoir cette première cargaison en marge de ce qui se passe dans le monde, notamment à cause de « la guerre cachée » des laboratoires mais aussi par rapport au manque de quantités, et que la diplomatie algérienne a joué un rôle pionnier et a fait son devoir.

Le même responsable a indiqué que la campagne de vaccination sera lancée demain, samedi, 30 janvier, depuis la wilaya de Blida, premier de la pandémie du Coronavirus dans notre pays en mars 2020.

« Le plan général de vaccination comprend les zones d’ombres »

Évoquant le déroulement de la campagne de vaccination en Algérie, Docteur Bekkat Berkani n’a pas manqué de souligner que le plan général comprend un programme de vaccination spécialement dédié aux habitants des zones d’ombre, et ce en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le membre du Comité scientifique a également révélé que l’objectif de la vaccination est d’atteindre une immunité collective et ce à travers la vaccination d’au moins 50 à 60 % de la population, rajoutant que ce n’est qu’à ce moment qu’on pourra revenir à la vie normale de manière progressive et lever les mesures de confinement définitivement.

Dans ce même contexte, Docteur Bekkat Berkani a indiqué qu’il s’attend à un taux de participation élevé à la campagne de vaccination, qui s’étalera tout au long de l’année 2021, grace à la confiance des citoyens envers le Comité scientifique, rajoutant que le communiqué de la Commission de la Fatwa les a beaucoup aidé à lever toute confusion ou interférence au sujet de ce programme.

Ce qu’a dit le Dr Bekkat Berkani sur la reprise des vols

Concernant l’évolution de la situation épidémique dans notre pays, le même responsable a rassuré qu’elle est très stable soulignant que cela revient aux mesures prises pour limiter la propagation du virus, notamment la fermeture des frontières.

En effet, le membre du Comité a éloigné l’éventuelle réouverture de l’espace aérien, particulièrement à la lumière de ce qui se passe actuellement dans le monde. À cet effet il a rajouté que la réouverture de l’espace aérien relève des hautes autorités.

Par ailleurs, il a indiqué qu’il faut faire preuve de plus de patience, jusqu’à ce que le pays atteigne une immunité collective à travers la vaccination de 60 % de la population.