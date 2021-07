Vaccin Covid-19 : l’Algérie recevra 3 millions de doses chaque mois

Le porte-parole officiel du Comité de surveillance et de suivi de l’épidémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a révélé jeudi à Alger que le ministère de la Santé recevra bientôt près de 3 millions de doses du vaccin anti-Coronavirus par mois.

En marge du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les étudiants de la faculté de médecine de l’université d’Alger, le Dr Fourar a souligné que « le ministère de la Santé recevra bientôt et en continu des vaccins à raison de 3 millions de doses par mois, ce qui assurera la poursuite de la campagne de vaccination en toute efficacité. »

Le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé auparavant que le ministère recevrait 4 millions de doses de vaccins en juillet, dont 1,6 million de doses reçues dimanche dernier, le reste (soit deux millions et 400 mille doses) arrivent vendredi prochain.

Forte affluence des citoyens à la vaccination suite au rebond de la pandémie

Le ministère de la Santé a fait savoir, qu’une forte affluence des citoyens à la vaccination contre le nouveau coronavirus a été enregistrée ces derniers jours, notamment après la hausse du nombre d’infections enregistrées dans certaines régions et à la faveur d’une campagne médiatique lancée par le ministère de la Santé et la garantie d’une quantité suffisante de vaccins.

Pour rappel, les autorités sanitaires ont procédé la semaine dernière, après la réception d’un nombre important de vaccins, à l’ouverture de toutes les structures sanitaires à travers le pays et à l’installation de tentes au niveau des places publiques dans le cadre de la vaccination contre la pandémie (Covid-19), en sus du lancement de l’opération au niveau de certains établissements publics et privés, à l’instar de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et à proximité des mosquées.