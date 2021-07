Vaccin covid-19 : l’Algérie réceptionnera 5 millions de doses par mois

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar a annoncé un accord avec le partenaire chinois pour fournir 5 millions de doses de vaccins par mois. Il a souligné que l’efficacité des vaccins approuvés en Algérie contre le variant Delta est de 100% dans la prévention des complications graves et jusqu’à 75 % de l’infection.

Dr Fawzi Derrar a déclaré que la seule solution maintenant pour faire face à la pandémie de Covid-19 muté par Delta est de vacciner autant de personnes que possible.

Le directeur de l’IPA a affirmé que le variant DELTA se propage à une vitesse de 71 % maintenant et devrait atteindre un taux 91 % dans quelques jours. Dans le même ordre d’idées, il a souligné que l’efficacité des vaccins approuvés en Algérie se situe entre 60 et 70% contre l’infection et 100% contre les complications graves.

Fawzi Derrar a confirmé qu’un contrat avait été conclu avec le partenaire chinois pour fournir à l’Institut Pasteur 17 millions de doses du vaccin Sinovac, à raison de 5 millions de doses par mois.

Dans ce sillage, Derrar a ajouté que le taux pourrait être porté à plus de 5 millions grâce à d’autres sources de vaccins. Jusqu’à présent, l’Algérie a acquis près de 8 millions de doses, a-t-il dit. Deux millions et demi de doses ont été effectuées et les autres sont en cours de consommation.

Réception d’une première livraison de concentrateurs d’oxygène

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, l’Algérie a réceptionné une première livraison de concentrateurs d’oxygène (1050 unités).

Le ministère de la Défense nationale, a indiqué dans un communiqué, « Dans le cadre du renforcement des efforts du système sanitaire national, et afin de garantir les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades touchés par le Coronavirus, deux (02) avions militaires relevant de nos Forces aériennes ont atterri, la nuit d’hier dimanche 25 juillet 2021 à la base aérienne de Boufarik, avec à leur bord la première livraison des équipements de concentrateurs d’oxygène, estimée à 1050 concentrateurs acquise de la République populaire de Chine », précise la même source.