Vaccin Covid-19 : L’Algérie réceptionne un nouveau lot d’AstraZeneca

Un lot de 758.400 doses du vaccin anti-Covid-19, AstraZeneca, a été réceptionné ce vendredi à l’aéroport international Houari-Boumediene (Alger), et ce, dans le cadre du dispositif Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce nouvel arrivage du précieux vaccin s’ajoute au lot de 170 000 doses réceptionnées mercredi dernier par l’institut Pasteur d’Algérie qui compte recevoir 500 000 autres doses lundi prochain, portant ainsi le chiffre global de doses reçues en une semaine à 1.428.400.

Selon le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, la réception d’un lot « important » de ce vaccin est attendue pour juin prochain ce qui permettra de couvrir une forte demande des citoyens.

Dans une déclaration à la Chaîne 3 de la Radio Nationale, le Professeur Ryad Mahyaoui, membre du comité scientifique de suivi de l’épidémie de Coronavirus, a rappelé une nouvelle fois l’efficacité du vaccin AstraZeneca, en dépit du fait que ce dernier peut causer des effets secondaires, au même titre que tous les autres vaccins.

Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a assuré, jeudi, que les vaccins anti-Covid-19 actuellement disponibles et approuvés sont jusqu’à présent efficaces contre « tous les variants du virus ».

À titre de rappel, la campagne de vaccination en Algérie a débuté fin janvier dernier après la mis en place une plateforme numérique permettant aux citoyens de s’inscrire pour se faire vacciner.

Le bilan du 21 mai

Deux cent soixante dix-huit (278) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 164 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique vendredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 126.434 dont 278 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.405 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 88 066 cas, précise le communiqué.

Par ailleurs, 21 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 19 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 9 autres ont connu plus de 10 cas.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.