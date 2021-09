Vaccin Covid-19 : l’Algérie lance la plus grande campagne nationale

Le ministère de la Santé va lancer à partir de demain, la plus grande campagne nationale de vaccination.

En effet, le ministère de la Santé lancera, ce samedi 4 septembre 2021, la plus grande campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, qui permettra au plus grand nombre de citoyens de bénéficier du vaccin anti-Covid. Et ce, pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires.

Le ministère de Benbouzid a décidé de lancer la plus grande campagne nationale de vaccination pour atteindre le plus grand nombre de citoyens, notamment les salariés qui reprennent le travail en septembre pour tenter de diminuer et contrôler le taux de contamination.

Des centres de vaccination mobiles

Lundi dernier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé cette vaste initiative et la première du genre depuis que la pandémie est entrée en Algérie. Par ailleurs, cette campagne s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2021.

À cet effet, des bus équipés de tous les moyens nécessaires seront envoyés dans toutes les wilayas , afin d’assurer la vaccination pour tous. Avec le recrutement d’équipes médicales travaillant en rotation, y compris le week-end.

Cette opération s’inscrit en parallèle aux efforts déployés par les services de santé, les hôpitaux et les différentes agences impliquées dans le processus de vaccination. Et sera renforcée par des bus et des ambulances qui se rendront dans les zones peu peuplées, notamment aux niveaux des villages isolés.

De plus, une carte sanitaire a été établie en coordination avec les walis délégués pour déterminer les zones vers lesquelles se rendront les bus de vaccination. Les médias, notamment les radios locales et la société civile, contribueront également à sensibiliser la population à cette initiative.

Pour rappel, au moins 5 millions de doses de vaccination supplémentaires seront reçues au cours de ce mois de septembre afin de mener a bien cette campagne,