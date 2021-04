Vaccin Covid-19 en Algérie : Derrar annonce de nouvelles réceptions

Les hautes autorités du pays ont décidé d’accélérer la cadence de vaccination au niveau national, à la lumière du relâchement dans le respect des mesures préventives enregistré et la recrudescence inquiétante des chiffres liées a la propagation de la covid-19 en Algérie.

L’Algérie assiste actuellement à une dynamique haussière des contaminations par la covid-19, le bilan communiqué hier par le ministère de la Santé a fait état de plus de 200 infections lors des derniers 24 heures.

Dans la soirée d’hier, le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a présidé, une réunion d’évaluation de la situation pandémique en Algérie, durant laquelle il a donné une série d’instructions et une batterie de mesures permettant d’endiguer la pandémie et stopper la chaine de la propagation.

Ainsi, et en évoquant la campagne de vaccination, le Chef de l’État a donc ordonné d’accélérer la cadence de vaccination au niveau national et de procéder immédiatement et sans délai à la mise en œuvre du projet de fabrication du vaccin « Sputnik V ».

« Acquisition de 1 million de doses de vaccins d’ici juin »

Par conséquent l’Algérie s’apprête à réceptionner un quota de 300 000 doses de vaccin russe « Sputnik V » et l’arrivage d’un autre quota « plus important » en juin prochain.

L’annonce a été faite par le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, qui a déclaré, « Nous recevrons un quota de 300 000 doses de vaccin russe dans les tout prochains jours, ce qui nous permettra d’élever la cadence de la vaccination ».

Le même responsable a également annoncé l’arrivage d’un nouveau lot très important de vaccin anti Covid-19 en juin prochain.

Dans ce sillage, Fawzi Derrar a affirmé que le prochain lot sera composé du vaccin russe Spoutnik V et du vaccin chinois, précisant toutefois que « des discussions sont engagées avec d’autres fournisseurs pour d’éventuelles acquisitions ».