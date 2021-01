Vaccin Covid-19 en Algérie : Début de la campagne de sensibilisation

La campagne nationale de sensibilisation à la vaccination contre le virus Covid 19, a été officiellement lancée, aujourd’hui, samedi le 09 janvier, sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie a fait savoir, aujourd’hui dans une conférence de presse, que cette campagne de sensibilisation durera plusieurs mois, car elle diffère des autres cas de vaccination.

«Avant toute campagne de vaccination, y’a un plan de communication et de sensibilisation sur l’intérêt du vaccin», a-t-il indiqué.

Le même responsable a affirmé, que le ministère de la Santé avait approuvé un comité dédié à la formation des gestionnaires au niveau national, la semaine prochaine.

Le porte-parole a indiqué que le Conseil scientifique accordera la priorité à la vaccination pour le secteur de la santé, des travailleurs essentiels et des personnes les plus à risque et les plus exposées notamment les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées.