Vaccin contre variant britannique : les explications d’un spécialiste

Les vaccins, Spoutnik, Pfizer et Moderna protègent contre la nouvelle souche britannique du Coronavirus, a révélé le virologue Yahia Mekki.

Selon le même responsable, «tous les vaccins actuels acquis par l’Algérie sont efficaces contre le variant britannique découvert en Algérie« , selon lui, » l’État devrait apporter autant de doses de vaccin que possible ».

Avant d’ajouter que, « les vaccins sont utiles, donnant des anticorps et nous protégeant d’atteindre le stade du danger ».

Mekki a ajouté, « Hier, l’Algérie a reçu 200 000 doses de vaccin chinois, ce qui est positif qui montre que l’Algérie fait de grands efforts et que les citoyens doivent aider et respecter les mesures de prévention ».

Deux cas du variant britannique découverts en Algérie

Pour rappel, deux cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés en Algérie, a annoncé jeudi soir l’Institut Pasteur d’Algérie dans un communiqué.

« L’Institut Pasteur d’Algérie a détecté sur des PCR positives, datées du 19 février 2021, deux variants britanniques portant les mutations N501Y et D614G avec délétion des positions 69-79, qui sont des signatures génétiques de ce variant (Détecté pour la première fois le 20 septembre 2020 dans la ville de Kent en Grande Bretagne », a souligné l’Institut sur sa page Facebook.

« Ces deux souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Cheraga (isolé actuellement) et chez un immigré venant de France pour l’enterrement de son père », Selon l’Institut Pasteur.

La même source a précisé que, « des alertes ont eu lieu auparavant (notamment au CHU Beni Messous et récemment à l’EPH Zmirli) et dont les résultats de la recherche des quatre variants (de Grande Bretagne, d’Afrique du Sud, du Brésil et du Japon) ont été négatifs (souche classique) ».