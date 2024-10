Vaccin contre la grippe saisonnière : date début et recommandations

La grippe touche des milliers de personnes en Algérie chaque hiver. Cette infection respiratoire causée par le virus influenza peut entrainer des complications, notamment chez les populations à risque (personnes âgées, femmes enceintes…). Le vaccin anti-grippal est donc indispensable pour affronter l’hiver en toute sécurité.

Comme chaque année, l’Algérie prépare une campagne de vaccination afin de faire face à la grippe saisonnière. Cette année, le Ministère de la Santé lance, dès aujourd’hui, le mardi 15 octobre 2024, sa campagne annuelle de vaccination. Celle-ci se prolongera tout au long de la saison automno-hivernale.

Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe en Algérie

La vaccination annuelle est le moyen le plus efficace pour prévenir la grippe saisonnière et ses complications. Selon l’OMS, il est fortement recommandé de renouveler son vaccin anti-grippal chaque année.

En effet, chaque saison hivernale est marquée par des mutations du virus influenza. Les vaccins s’adaptent alors aux nouvelles souches qui peuvent circuler.

La grippe est une maladie hautement contagieuse, et peut entrainer des complications chez les personnes vulnérables. Notamment chez les individus âgés de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies telles que :

Les cardiopathies ;

Les malades rénales ;

Les troubles métaboliques : diabète et obésité ;

La drépanocytose ;

L’immunodéficience acquise ou congénitale ;

Le communiqué publié par le ministère de la Santé Algérien, précise que : » le vaccin anti grippal est disponible dans les centres vaccinateurs habituels des établissements publics de santé, où il sera administré gratuitement et dans les officines où il sera remboursé par la sécurité sociale pour les personnes âgées et pour les malades chroniques « .

Vaccin anti-grippal et gestes barrières : les mesures incontournables pour se prémunir contre la grippe

En plus de la vaccination, il est essentiel d’adopter certains gestes de barrière afin de limiter la transmission du virus.

En effet, le virus de la grippe se propage par les gouttelettes expulsées lors de la toux, d’éternuements, et même de la parole. Pour se protéger contre toute éventuelle contamination, il est crucial d’adopter ces mesures préventives :

Le lavage régulier des mains avec du savon ;

L’utilisation de gel hydroalcoolique ;

La distanciation physique ;

Le port du masque, notamment à proximité des personnes présentant les symptômes grippaux ;

En somme, à partir d’aujourd’hui, 15 octobre 2024, le vaccin anti-grippal est accessible gratuitement à tous les citoyens algériens.