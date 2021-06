La réticence de la population à l’égard du vaccin anglo-suédois AstraZeneca est-elle justifiée ? Face à cela, les spécialistes et responsables du secteur sanitaire en Algérie ne cessent de rassurer la population.

Pour le Pr Kamel Djenouhat, en sa qualité du président de la Société algérienne d’immunologie, il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant au vaccin d’AstraZeneca. À ce propos, il explique dans un entretien accordé au quotidien El Watan que « l’accident thrombo-embolique attribué au vaccin anglo-suédois AstraZeneca est connu depuis 2007 et reste un problème qui concerne tous les vaccins ».

Cela concerne donc, selon lui, « tous les vaccins à base d’adénovirus atténué (référence : Blood. 2007 Apr 1 : 109(7) : 2832-9) qui sont AstraZeneca, Jonhson and Jonhson, Sputnick et CanSino ».

Dans le même ordre d’idée, l’intervenant a tenu à rappeler que « le vaccin AstraZeneca est enregistré dans plus de 168 pays et il reste le vaccin le plus utilisé dans le monde ». D’ailleurs, c’est la raison même de « la détection des effets secondaires », a-t-il encore constaté.

Dans un objectif de papier encore plus ses propos, le spécialiste en immunologie explique qu’une « personne donnée a 100 fois plus de risque d’avoir un accident thrombo-embolique par l’infection Covid-19 que par le vaccin lui-même », avant de jeter la balle dans le camp des citoyens en disant : « c’est au citoyen de faire le choix ».

Le point sur la vaccination en Algérie

Hier dimanche, les autorités sanitaires ont procédé au lancement d’une large campagne de vaccination depuis la place El Kettani (Bab El Oued) à Alger. Lors de cette opération, Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique, a fait le point concernant la campagne vaccinale contre le coronavirus en Algérie.

Selon lui, « le nombre de vaccins acquis par l’Algérie jusqu’à présent avoisine les 2.500.000 doses de types Sinovac et AstraZeneca », annonçant l’acquisition, juin en cours, de « 5 millions de doses supplémentaires ».

Le responsable a tenu à rassurer que « les vaccins offerts par le ministère sont tous sûrs les uns que les autres », précisant que grâce au dispositif « Covax » mis en place par l’OMS, et aux accords avec des producteurs, l’Algérie devra assurer « le passage à la deuxième phase de vaccination ».

Pour sa part, le Professeur Ryad Mahiaoui, membre du comité scientifique a indiqué, lors d’un passage à la Radio nationale, que « près de 2 millions d’Algériens ont été vaccinés à ce jour », révélant que l’Algérie a reçu plus de 2,5 millions de doses de divers vaccins contre le Covid-19.