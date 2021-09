Vaccin algérien : « un exploit d’envergure, dont nous sommes fiers », PM

Le Groupe pharmaceutique public Saidal entame, dès aujourd’hui la production du vaccin contre le coronavirus « CoronaVac ». Il s’agit « d’un exploit d’envergure, dont nous sommes fiers », indique le Premier ministre.

En marge de l’inauguration de la première usine nationale dédiée à la production du vaccin CoronaVac en Algérie, au niveau du groupe pharmaceutique public Saidal de Constantine, le Premier ministre s’est félicité de « cet exploit ».

« Nous félicitons l’Algérie à l’effet de ce grand exploit qui a requis de grands sacrifices de la part des cadres nationaux dont dispose le groupe, parallèlement avec le soutien de l’État qui a fourni tous les moyens nécessaires », a lancé Benabderrahmane.

L’intervenant n’a pas manqué d’évoquer la nécessité de « la maitrise des techniques et les technologies que requiert ce projet ». À ce propos, il ajoute : « Nous allons aller de l’avant avec l’exploit de Saidal qui est désormais entrée dans le domaine de la biotechnologie de pointe ».

À propos du processus de fabrication du vaccin chinois (CoronaVac), il affirme que « certains estiment que cette production n’est autre qu’une transformation de la matière première. Or, cette même transformation requiert une maitrise technique et technologique très aiguisée ».

« L’Algérie œuvre à réaliser une indépendance économique et technologique »

« Et c’est ce qu’ont réalisé des cadres algériens. Et nous en sommes extrêmement fiers », a ajouté le premier responsable du gouvernement. « Nous tenons à les féliciter, à leur tête le ministre de l’Industrie pharmaceutique et la Directrice générale du Groupe Saidal ».

Par ailleurs, le Premier ministre affirme, en marge de l’inauguration d’un tronçon du tramway de Constantine que « l’Algérie œuvre à réaliser une indépendance économique et technologique, assurant que le pays possède les compétences nécessaires ».

Alors qu’il se trouvait dans le tramway, il ajoute que « l’Algérie ambitionne de réaliser une indépendance économique et technologique, emboitant le pas aux chouhada et moudjahidine qui ont arraché l’indépendance du pays ».