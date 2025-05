Vacances scolaires : des camps d’été pour renforcer les valeurs éducatives et citoyennes

Alors que l’année scolaire s’achève, de nombreux parents se tournent vers des solutions éducatives et sécurisées pour occuper leurs enfants durant les vacances d’été. Les camps d’été, organisés en partenariat entre les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, apparaissent comme une alternative précieuse, notamment dans les régions du Sud et les zones enclavées.

À la sortie d’une année scolaire exigeante, les parents cherchent des alternatives saines pour occuper leurs enfants loin des écrans et des dangers liés aux réseaux sociaux. Les camps d’été constituent ainsi une bouffée d’oxygène, mêlant apprentissage, divertissement et socialisation. Selon les experts, ces initiatives contribuent au développement personnel des enfants, en renforçant leur autonomie, leur confiance en soi et leur discipline.

Le secrétaire général du Syndicat algérien des travailleurs de l’éducation, Mohamed Belamri, salue ces programmes qui ciblent en priorité les enfants orphelins, issus de milieux défavorisés ou vivant dans des zones isolées. Il insiste sur la nécessité de les étendre à l’échelle nationale et de leur accorder un véritable soutien institutionnel. Ces activités ne se limitent pas à l’amusement, mais visent également à canaliser les comportements des jeunes, en leur offrant une éducation émotionnelle et civique adaptée à leur âge.

Construire la citoyenneté en dehors de la salle de classe

Pour l’expert pédagogique Oumer Ben Aouda, ces camps permettent aux élèves d’acquérir des compétences que l’école seule ne peut transmettre. Ils sont pensés comme un prolongement complémentaire de l’enseignement classique, avec des programmes conçus par des professionnels de la pédagogie, de la psychologie et des sciences sociales.

Ces espaces aident également à lutter contre des fléaux croissants tels que la toxicomanie ou la violence scolaire, en sensibilisant les enfants aux dangers de la drogue et de l’usage abusif d’internet. Les camps deviennent ainsi un levier de prévention, tout en offrant un terrain fertile à l’épanouissement des talents artistiques ou techniques souvent inexploités en milieu scolaire.

Enfin, ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique globale encouragée par des concours nationaux comme le prix de l’environnement ou la lutte contre le gaspillage des fournitures scolaires, portés par différents ministères.

Le retour des camps d’été éducatifs représente une véritable opportunité pour repenser la formation citoyenne et affective de nos enfants. Bien plus que de simples loisirs, ils incarnent un véritable projet sociétal : bâtir des générations équilibrées, responsables et solidaires.