Vacances scolaires 2026-2027 : après la rentrée du 21 septembre, ce que l’on sait du calendrier

Les élèves algériens ont repris le chemin de l’école le lundi 21 septembre 2026, après un report de quinze jours. Les familles attendent désormais les dates des vacances d’automne, d’hiver et de printemps. Voici ce que l’on sait du calendrier, les repères de l’an dernier et les dates françaises utiles à la diaspora.

À l’approche de la fin octobre, les parents cherchent déjà à organiser les congés et les voyages en famille. Les billets d’avion et de bateau s’envolent vite pendant les périodes de vacances. Encore faut-il connaître les dates retenues par le ministère de l’Éducation nationale pour cette année scolaire.

Une rentrée repoussée au 21 septembre

Le ministère de l’Éducation nationale avait publié un premier calendrier le jeudi 30 juillet 2026. Il prévoyait la reprise des administratifs le 23 août et celle des enseignants le 30 août. Les élèves devaient retrouver les classes le dimanche 6 septembre. Ce calendrier n’a toutefois tenu que quelques jours.

Le samedi 8 août, un communiqué des services du Premier ministre a modifié ces dates, sur instruction du président de la République. Les personnels administratifs ont repris le dimanche 6 septembre, et les enseignants le dimanche 13 septembre. Les élèves ont fait leur rentrée le lundi 21 septembre. Nous avions détaillé ce changement dans notre article sur la modification du calendrier de la rentrée.

Ce report répondait à plusieurs demandes, liées à la canicule dans le Sud et à la saison touristique. Les étudiants, eux, ont repris le lendemain, comme le prévoyait le calendrier de la rentrée universitaire du 22 septembre. Les deux calendriers restent distincts et relèvent de deux ministères différents.

Les vacances 2026-2027 pas encore annoncées

À ce stade, le ministère n’a communiqué que les dates de la rentrée. Le calendrier des vacances et celui des examens trimestriels figurent habituellement dans le même communiqué officiel. Le ministère ne les avait pas encore publiés fin septembre.

Le report de la rentrée pourrait aussi influer sur la date des premières vacances. L’an dernier, les vacances d’automne encadraient la fête nationale du 1er novembre. En 2026, cette date tombe un dimanche, mais rien ne permet encore de connaître le choix du ministère.

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Le calendrier de l’an dernier, pour repère

Pour l’année scolaire 2025-2026, le ministère avait fixé des vacances communes à toutes les régions éducatives. Il les avait annoncées dans son communiqué du 3 août 2025, en même temps que les examens trimestriels. Ces dates ne valent pas pour 2026-2027, mais elles donnent une idée du rythme habituel :

Vacances d’automne : du mardi 28 octobre 2025 au soir au dimanche 2 novembre 2025 au matin ;

du mardi 28 octobre 2025 au soir au dimanche 2 novembre 2025 au matin ; Vacances d’hiver : du jeudi 18 décembre 2025 au soir au dimanche 4 janvier 2026 au matin ;

du jeudi 18 décembre 2025 au soir au dimanche 4 janvier 2026 au matin ; Vacances de printemps : du jeudi 19 mars 2026 au soir au dimanche 5 avril 2026 au matin ;

du jeudi 19 mars 2026 au soir au dimanche 5 avril 2026 au matin ; Examens trimestriels : du 7 au 11 décembre 2025, du 8 au 12 mars 2026, puis à partir du 10 mai 2026.

Seules les vacances d’été du personnel administratif variaient selon la région. Dans les régions 1 et 2, elles commençaient le 23 juillet 2026 au soir. Dans la région 3, elles débutaient une semaine plus tôt, le 16 juillet au soir. Les enseignants, eux, partaient en congé dès le 9 juillet au soir.

Les autres rendez-vous de la rentrée

En attendant les dates des vacances, plusieurs échéances rythment déjà ces premières semaines. L’opération de réintégration et de réorientation des élèves des cycles moyen et secondaire s’achève le samedi 3 octobre à minuit. Le ministère communiquera les résultats le mercredi 7 octobre, via l’espace Parents et les établissements.

Les élèves admis rejoindront leur établissement à partir du jeudi 8 octobre. Ceux qui ne s’y présentent pas avant le lundi 12 octobre perdent leur droit à la réintégration. Pour la réorientation au lycée, les décisions sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Les établissements appliquent aussi de nouvelles règles pédagogiques cette année. Le ministère a notamment révisé les volumes horaires et les coefficients du collège à quelques jours de la rentrée. Un règlement intérieur unifié s’applique par ailleurs dans l’ensemble des établissements.

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Familles de la diaspora : le calendrier français

Pour les familles installées en France, le calendrier est déjà connu. Les vacances de la Toussaint s’étendent du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2026, dans toutes les zones. Celles de Noël courent du samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027.

Les vacances d’hiver et de printemps varient en revanche selon les zones académiques. En zone A, par exemple, elles vont du 13 février au 1er mars 2027, puis du 10 au 26 avril 2027. Les grandes vacances débuteront le samedi 3 juillet 2027, selon l’arrêté du 22 octobre 2025 fixant le calendrier scolaire français.

Ces dates aident les familles à préparer un voyage en Algérie ou la venue de proches en France. Elles ne coïncideront pas forcément avec les vacances algériennes. Mieux vaut donc attendre le calendrier officiel algérien avant de réserver pour des enfants scolarisés en Algérie.

Où suivre l’annonce officielle

Le ministère de l’Éducation nationale publiera le calendrier des vacances et des examens. Les parents peuvent suivre le site officiel du ministère et sa page officielle sur les réseaux sociaux. Les établissements relaient aussi ces informations auprès des familles.

Les dates de vacances peuvent faire l’objet d’ajustements, comme l’a montré le report de la rentrée cette année. Avant toute réservation, vérifiez-les auprès de l’établissement ou de la direction de l’éducation de votre wilaya. Cette précaution évite les mauvaises surprises au moment du départ.

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